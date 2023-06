Nowy spot premiera o nielegalnej imigracji. „UE próbuje zmusić do tego Polskę”

Spot zaczyna się od słów „kryzys migracyjny Unii Europejskiej pokazuje, że polski rząd zawsze musi kierować się bezpieczeństwem”. Na początku filmu widać duże grupy migrantów na łodziach. W spocie pokazano m.in. zaporę na wschodniej granicy.

„Dziś nawet PO przekonuje, że była przeciw relokacji, ale sami zobaczcie, że to nieprawda” – mówi narrator. W filmie wmontowano wypowiedź byłej premier Ewy Kopacz, która przekonywała, że Polacy nie mogą się zaprezentować w Europie jako ludzie, którzy chcą się odgrodzić murem. W spocie zamieszczono także wypowiedź lidera PO Donalda Tuska, który mówił, że brak zgody na przyjęcie uchodźców „będzie się wiązał z konsekwencjami”.

Premier Morawiecki o migrantach: Ochroniliśmy Polskę

„W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiło się mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Ochroniliśmy Polskę przed niebezpieczeństwem, przed którym ostrzegał wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

„Dziś UE próbuje zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów z innych krajów lub kazać płacić – 22 000 euro rocznie na osobę… Dopóki rządzi PiS – nie dopuścimy do tego!” – dodał we wpisie.

Pod koniec maja Jarosław Kaczyński zabrał głos na konferencji prasowej, która została zorganizowana w niedalekiej odległości od ogrodzenia postawionego na granicy z Białorusią. – Są tacy, którzy twierdzą, że obrona to przedsięwzięcie niehumanitarne – powiedział prezes PiS.

– (Migranci przy granicy – red.) to nie byli uchodźcy, to byli ludzie, którzy szukali lepszego losu, ale jednocześnie dali się wykorzystać zbrodniarzom, którzy chcieli zdestabilizować nasz kraj – powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że ogrodzenie „jest potrzebne”. – Obawiam się, że jeszcze długo będzie – stwierdził prezes PiS, wskazując, że problem dotyczący kryzysu migracyjnego nie skończy się szybko.

