Premier o śmierci 33-letniej Doroty: Aborcja czasami jest koniecznością

33-letnia Dorota trafiła do szpitala w Nowym Targu po odpłynięciu wód płodowych. Była w piątym miesiącu ciąży. Zmarła po trzech dniach, w nocy z 22 na 23 maja. Powodem był wstrząs septyczny. Sprawą zajmuje się katowicka prokuratura.

Premier zaczął od złożenia „najgłębszych wyrazów współczucia rodzinie pani Doroty”. – To coś niezwykle smutnego. Nie przesądzam i nie przesądzajmy dzisiaj o jakichkolwiek przyczynach, dlatego że dzisiaj one są badane. Mam nadzieję, że bardzo szybko zostaną zbadane i przekazane opinii publicznej – powiedział Morawiecki. Zapewnił, że dołożona do tego będzie należyta staranność.

Premier: Aborcja jest w Polsce dopuszczalna, kiedy zagrożone jest życie kobiety

– Chcę powiedzieć jednoznacznie, że kiedy życie i zdrowie kobiety jest zagrożone, to polskie prawo nie pozostawia żadnej wątpliwości: należy ratować życie i zdrowie kobiety. Aborcja nie jest nigdy łatwym wyborem, ale czasami jest po prostu koniecznością i prawo polskie jest tutaj jednoznaczne: aborcja jest dopuszczalna we wszystkich takich przypadkach, kiedy tylko istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety. Ono musi być ratowane – zapewnił premier.

– Życie i zdrowie kobiety jest tutaj najważniejsze. Jeżeli jakiekolwiek dodatkowe wytyczne są potrzebne, to one zostaną wydane. Wiem, że już chyba kilkanaście miesięcy temu zostały wydane wytyczne Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, więc bardzo proszę, żeby się nikt nie zasłaniał brakiem wytycznych, czy jakimiś obawami – powiedział i podkreślił ponownie, że „aborcja jest w Polsce dopuszczalna w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety”.

Sprawa 33-letniej Doroty w Sejmie

– Pani marszałek, wysoka Izbo. Iza, Justyna, Agnieszka, Ania, Dorota. One wszystkie nie żyją, wszystkie umarły przez was, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. To wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. A ci lekarze zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II. To wszystko wina posłów PiS i Konfederacji i pana, pana Jarosława Kaczyńskiego, na którego polityczne zlecenie został wydany ten wyrok. Przestańcie nas zabijać! Przestańcie zabijać kobiety – mówiła we wtorek z wokandy posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.

