PiS nawiązuje do serialu dziennikarza TVP Info. Donald Tusk kolejny raz wywołany do tablicy

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową z udziałem rzecznika Rafała Bochenka oraz posłów Szymona Pogody oraz Przemysława Drabka. Na briefingu zaprezentowano nowy spot wymierzony w Donalda Tuska. Nawiązano do serialu „Reset” dziennikarza TVP Info Michała Rachonia oraz związanego ze stacją historyka Sławomira Cenckiewicza.

PiS analizuje związki Donalda Tuska z Rosją

– Donald Tusk na zaprezentowanym wcześniej materiale filmowym jednoznacznie mówił o tym, że on jako premier, jego rząd będą prowadzić dialog z Rosją taką, jaką ona jest, chcą nawiązywać więzi polityczne, gospodarcze, a także te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie – podkreślił Bochenek.

– To jest bardzo mocno zastanawiające w kontekście tej dyskusji, która odbywa się dosyć szeroko w przestrzeni publicznej, w obliczu tych zmian ustawowych związanych z powołaniem komisji, która ma zbadać wpływy agentury rosyjskiej w Polsce. Można spojrzeć na te sprawy, wypowiedzi w zupełnie innym świetle. Jeżeli Donald Tusk, politycy PO uważają że nie mają nic do ukrycia, to uważamy że powinni wreszcie odnieść się do tych zrzutów, które od dłuższego czasu są stawiane w przestrzeni publicznej – kontynuował rzecznik PiS.

PiS w najnowszym spocie znowu uderza w Donalda Tuska i przypomina 12 pytań

Prawo i Sprawiedliwość przypomniało 12 pytań, które skierowało do lidera PO w połowie lutego. Chodzi m.in. o rezygnację z tarczy antyrakietowej, umorzenie 1,2 mld Gazpromowi, blokowanie Paltic Pipe i brak reakcji ws. Nord Stream, gotowość sprzedaży rafinerii Możejki i Lotosu Rosjanom, brak osiągnięcia 2 proc. PKB na wydatki związane z obronnością, oddania śledztwa smoleńskiego Rosji czy rzekomego likwidowania za czasów PO i rządów Tuska baz wojskowych na wschodniej flance Polski.

twitterCzytaj też:

Monika Richardson wspomina pracę w TVP. Uderzyła w Macieja KurzajewskiegoCzytaj też:

Byli sztabowcy wytknęli błędy PiS. „Tak zachowywała się PO w 2015 roku”