Był przekonany, że umówił się z 12-latką. 56-latek został zatrzymany

Jak relacjonuje Gazeta Krakowska, do zatrzymania 56-latka doprowadziły wspólne działania dwóch organizacji: Fundacji Dzieciak w Sieci z Poznania oraz Stowarzyszenia Stop Pedofili STPD z Krakowa.

Co robił 56-latek, zanim został zatrzymany?

Mężczyzna był przekonany, że nawiązał w sieci kontakt z dziewczynkami w wieku 12-13 lat. W rzeczywistości, po drugiej stronie ekranu znajdowali się „łowcy pedofilii”.

Działania mężczyzny nie pozostawiały cienia wątpliwości co do jego odrażających intencji – polegały m.in. na przesyłaniu swoich nagich zdjęć czy nagrań z onanizowania się. Co więcej, starał się również pozyskać intymne zdjęcia dzieci i nakłaniał do czynności seksualnych.

Przyszedł na spotkanie z prezentami

56-latek był przekonany, że udało mu się namówić na spotkanie 12-latkę. Stawił się o umówionej porze na Plantach, czyli parku otaczającym krakowskie Stare Miasto.

Zabrał ze sobą prezenty, które zamierzał wręczyć dziecku – czekoladki i telefon komórkowy. Łowcy pedofili powiadomili o sprawie policję i to ona dokonała zatrzymania mężczyzny, a następnie przewiozła go na komisariat.

Pedofile zazwyczaj sami piszą do „wabików”

W Polsce funkcjonuje kilkanaście organizacji, które zajmują się tropieniem pedofili. Jak informowaliśmy pod koniec kwietnia, podejrzany najczęściej sam pisze do „wabika”, czyli dorosłej osoby, która prowadzi dziecięcy profil.

– Nikogo nie prowokujemy. Podejrzany wykonuje pierwszy ruch. Widzi, że zaczepia dziecko, bo profile są ewidentnie dziecięce. Korzystamy ze specjalistycznego programu do przerabiania wizerunku. Nie są to zdjęcia prawdziwych dzieci, tylko nasze, dorosłe kobiety, które po modyfikacji wizerunku wyglądają jak dzieci – wyjaśniał w rozmowie z Wprost jeden z łowców pedofili.

