Niebezpieczna sytuacja na granicy z Białorusią. Straż Graniczna publikuje nagranie

Na nagraniu opublikowanym przez Straż Graniczną widać, jak przez stojącą na granicy zaporę przelatują płonące gałęzie. Lądują one niedaleko funkcjonariuszy. Sytuacja miała miejsce na terenie patrolowanym przez PSG w Narewce, stacjonującą w powiecie hajnowskim.

„Wczoraj cudzoziemcy znajdujący się po stronie białoruskiej rzucali przez barierę w stronę polskich patroli palące się gałęzie. O zagrożeniu pożarem poinformowano polskie lokalne leśnictwo oraz stronę białoruską. Funkcjonariusze Straży Granicznej ugasili tlące się kawałki drewna” – poinformowała w komunikacie Straż Graniczna.

Kolejna niebezpieczna sytuacja

To niejedyny niebezpieczny incydent przy granicy z Białorusią w tym tygodniu. W poniedziałek na odcinku patrolowanym przez PSG w Białowieży zostali zaatakowali funkcjonariusze.

„Osoby ukrywając się w lesie rzucały kamieniami i konarami drzew. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W tym roku w wyniku takich ataków uszkodzonych zostało już kilka pojazdów” – informowała we wtorek Straż Graniczna.

Kryzys na granicy nadal trwa

Choć mogłoby się wydawać, że temat kryzysu na granicy z Białorusią już ucichł, to nadal regularnie odnotowywane są próby jej nielegalnego przekroczenia. We wtorek do Polski próbowało przedostać się tamtędy 111 osób, m.in. z Pakistanu, Etiopii i Erytrei. Dzień wcześniej osób tych było 92, a 27 wycofało się z powrotem na Białoruś.

Regularnie zatrzymywani są także tzw. „kurierzy”, którzy przewożą przez granicę imigrantów. We wtorek Straż Graniczna informowała o zatrzymaniu dwóch Ukraińców i Polaka, którzy przewozili łącznie 21 obcokrajowców. Tego samego dnia zatrzymany został inny obywatel Ukrainy, który za opłatą miał przetransportować do Niemiec pięciu Afgańczyków.

