Wypadek podczas ćwiczeń kontrterrorystów. Funkcjonariusz spadł na wojskowy okręt

Do poważnego wypadku doszło w środowe popołudnie podczas ćwiczeń Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w Porcie Wojennym w Gdyni – informuje Onet. Funkcjonariusze ćwiczyli desantowanie na okręt zjeżdżając na linie ze śmigłowca Black Hawk. Podczas zjazdu jeden z policyjnych kontrerrotystów spadł z helikoptera na pokład wojskowego okrętu.

Poważny wypadek na policyjnych ćwiczeniach

– Do zdarzenia doszło podczas planowanych ćwiczeń komórek kontrerrorystycznych. Ćwiczenia odbywają się zgodnie z programem szkolenia. Podczas desantowania na pokład okrętu doszło do szybkiego zjazdu na linie jednego z funkcjonariuszy. Ostatnie pięć metrów zjechał na linie bardzo szybko i w sposób niekontrolowany – poinformował w rozmowie z Onetem rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka.

Nie są znane przyczyny wypadku

Mężczyźnie od razu udzielona została pierwsza pomoc. Następnie przetransportowano go śmigłowcem do szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. – Wstępne badania wskazują, że nie doszło do poważniejszych obrażeń. I oby tak zostało – dodał Mariusz Ciarka. Przyczyny wypadku nie są znane.

