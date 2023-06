Stanowcza odpowiedź Kaczyńskiego na pytania dziennikarzy. „To część urojonej rzeczywistości”

Pod koniec maja w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu zmarła 33-letnia pacjentka w ciąży. W środę 14 czerwca w kilkudziesięciu miastach Polski zaplanowano protesty w związku ze śmiercią kobiety. Tego dnia w Sejmie odbyło się także posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS został zaczepiony przez dziennikarzy. Kaczyński nie chciał odpowiedzieć na pytanie o to, czy wejdzie do rządu.

Lider Zjednoczonej Prawicy powiedział jednak kilka słów ws. sytuacji kobiet w szpitalach. – To jest jedno wielkie oszustwo. Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu TK, bo trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem. Tyle – zaczął Kaczyński. Prezes PiS kontynuował, że „sprawy nie ma i jest wymyślana przez propagandę”. – To jest część tej urojonej rzeczywistości – zakończył.

Politycy o protestach po śmierci 33-letniej Doroty w ciąży

O sprawę 33-latki pytany był wcześniej przez dziennikarzy również Mateusz Morawiecki. – Chciałbym złożyć wyrazy współczucia rodzinie pani Doroty. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że otrzymałem informację od Ministerstwa Zdrowia, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej takie zgony okołoporodowe też miały miejsce – skomentował premier.

Szef rządu odniósł się także do manifestacji pod hasłem „Ani jednej więcej. Przestańcie nas zabijać”. – Chciałbym, żeby nie upolityczniać tematu. Chciałbym prosić wszystkich protestujących, żeby spojrzeli jak to wyglądało w czasach PO, że tutaj nie ma zmiany. Wiem, że w ferworze walki politycznej jest próba wygenerowania takiej tezy, ale jest ona niewłaściwa – podsumował Morawiecki.

