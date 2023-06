Tadeusz Cymański odchodzi z partii Ziobry. „Zmieniam pozycje strzeleckie”

Tadeusz Cymański ujawnił w rozmowie z portalem Gazeta.pl, że nie będzie dłużej należał do partii Zbigniewa Ziobry. Pierwszym sygnałem, że poseł może zmienić polityczne barwy był fakt, że nie zdecydował się dołączyć do formacji po tym, jak przeszła przemianę z Solidarnej Polski w Suwerenną Polskę.

Tadeusz Cymański odchodzi z partii Zbigniewa Ziobry

– Mówię z największym szacunkiem o kolegach z Suwerennej Polski. Nie zmieniam frontu, zmieniam jedynie pozycje strzeleckie – podkreślił.

Poseł zapewnił, że jako pierwszego o swoim odejściu poinformował Zbigniewa Ziobrę. – Trzymam fason. Myślę, że zachowując dobre relacje z obiema partiami jestem elementem łagodzącym – zapewnił. Nie zdradził, w jaki sposób minister sprawiedliwości zareagował na przekazane przez niego wieści.

Pytany o swoją polityczną przyszłość poinformował, że jest w przededniu złożenia akcesji do Prawa i Sprawiedliwości.

Tadeusz Cymański i przynależność partyjna

Tadeusz Cymański w 2011 roku został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości. Wraz z nim z ugrupowania odeszli Zbigniew Ziobro oraz Jacek Kurski. Razem z byłymi partyjnymi kolegami polityk założył Solidarną Polskę, w której objął stanowisko szefa rady programowej. Trzy lata później, w wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z list nowej formacji.

Tadeusz Cymański nie miał jednak powodów do zadowolenia, ponieważ nie udało mu się uzyskać reelekcji. W 2015 roku dostał się do Sejmu z list PiS jako kandydat Solidarnej Polski. W kolejnych wyborach europejskich ponownie bezskutecznie walczył o mandat europosła. W tym samym roku z powodzeniem startował w wyborach do Sejmu.

