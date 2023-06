W czwartek 15 czerwca w Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja, w której puntem wyjścia było sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

Unijny mechanizm relokacji migrantów. Kaczyński zaproponował referendum



– Klub PiS poprze tę uchwałę. Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i innych państw UE. To punkt numer jeden. To spór, który określi przyszłość UE. To decyzja sprzeczna z traktatami. W 2018 roku ta sprawa (...) została negatywnie rozstrzygnięta, teraz wraca – mówił Jarosław Kaczyński w Sejmie. – Na to się nie zgodzi naród polski, potrzebne jest referendum. My to referendum zorganizujemy – zapowiedział. Propozycja lidera PiS wywołała lawinę komentarzy.

„Polskie granice są święte i zrobimy wszystko, by pozostały bezpieczne! To kwestia fundamentalna i dlatego powinien o niej zadecydować naród w referendum, a nie unijni urzędnicy. NIE DLA przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów!" – napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Unijny mechanizm relokacji migrantów. Sejm podjął decyzję



Głosowanie w sprawie uchwały sprzeciwiającej się wprowadzeniu unijnego mechanizmu odbyło się w Sejmie przed godz. 15:00. Za jej przyjęciem było 242 parlamentarzystów, w tym 223 posłów z klubu PiS, posłanka KO (Kamila Gasiuk-Pihowicz), ośmiu polityków Konfederacji, dwóch Kukiz’15, trzech z Koła Poselskiego Polskie Sprawy, trzech z Koła Poselskiego Wolnościowcy i dwóch niezrzeszonych.

Pięciu posłów było przeciw: czterech z klubu Koalicji Obywatelskiej (Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Franciszek Sterczewski, Małgorzata Tracz) i jeden poseł niezrzeszony (Wojciech Maksymowicz). 34 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

