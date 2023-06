Zebranie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Wiadomo, co padło na spotkaniu

Po godz. 20:00 przy siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej zakończyło się spotkanie kierownictwa partii – poinformował portal i.pl. Dyskusja toczyła się głównie wokół ewentualnego powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Ostatecznie rozstrzygnięcie nie miało jednak miejsca. Według informatora portalu prezes PiS może wrócić do rządu po konwencji, która odbędzie się 24 czerwca w Łodzi.

To ma być ostatnie duże wydarzenie przed wakacjami, na którym ogłoszone zostaną nowe propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński nie chce, aby jego powrót do rządu stał się głównym tematem. Kaczyński do rządu ma wrócić jako wicepremier. Dodatkowo tej funkcji mają zostać pozbawieni pozostali politycy. Obecnie wicepremierami są Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk, a lider Zjednoczonej Prawicy nie chce być jednym z pięciu obok premiera.

Koniec spotkania Prezydium Komitetu Politycznego PiS

Powrót Kaczyńskiego do rządu ma być związany z uspokojeniem sytuacji zarówno w samej Radzie Ministrów, jak i w PiS-ie. Jeden z członków rządu twierdził, że „niektórzy zbyt wcześnie zaczęli myśleć o tym, kto przejmie kierownictwo w partii po prezesie”. Temat lidera Zjednoczonej Prawicy nie był z kolei poruszany na przedpołudniowym spotkaniu Prezydium Komitetu Politycznego w Sejmie, gdzie dyskutowano głównie o propozycji Kaczyńskiego ws. referendum dotyczącego relokacji uchodźców.

Na wieczornym spotkaniu zapadła jednak decyzja, że szefem sztabu wyborczego pozostanie europoseł Tomasz Poręba, który ma pozytywne doświadczenia z wcześniejszych kampanii. Możliwe jednak, że dołączą do niego inne osoby. Kampania wyborcza PiS była w ostatnim czasie krytykowana przez byłych sztabowców Prawa i Sprawiedliwości Marcina Mastelerka i Adama Bielana. Radosław Fogiel musiał z kolei wyjaśniać, czy w PiS funkcjonują dwa sztaby wyborcze.

