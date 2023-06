Dramat 22-latka z Małopolski. Związali go, bili i grozili maczetą. Na koniec spalili samochód

22-latek został napadnięty 3 czerwca wieczorem w Tylmanowej. Jak podaje policja, wśród atakujących było trzech mężczyzn w wieku 19, 22 i 25 lat.

„Związali go, bili i grozili maczetą pozbawieniem życia. Następnie wsadzili go do jego samochodu i wywieźli na teren powiatu nowosądeckiego, gdzie ponownie został pobity” – relacjonują zajście policjanci. Mężczyźnie udało się uciec i wezwać pomoc, jednak napastnicy ukradli i podpalili jego samochód.

Trzej napastnicy w rękach policji

Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Szczawnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Policyjne ustalenia i czynności doprowadziły do zatrzymania wszystkich trzech przestępców. Jak się okazało, motywem ich działania były porachunki z 22-latkiem.

Jako pierwszy został zatrzymany 25-latek. Kilka dni później w ręce policjantów wpadli dwaj młodsi podejrzani. Wszyscy trzej zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, pobicia oraz kierowania gróźb pozbawienia życia wobec 22-latka. Odpowiedzą także za kradzież oraz popalenie samochodu pokrzywdzonego – zaznacza policja.

Sprawcom grozi surowa kara

Za pozbawienie wolności grozi do pięciu lat więzienia, za pobicie do trzech, a za kierowanie gróźb do dwóch lat. Dodatkowo 25-latek odpowie za handel narkotykami, za co grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Prokurator wystąpił z wnioskiem o areszt dla podejrzanych, do którego przychylił się sąd.

Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i wszyscy trzej sprawcy trafili do zakładu karnego, gdzie będą oczekiwać na wyrok.

Czytaj też:

Policyjny komandos spadł na pokład okrętu wojennego. Wypadek w GdyniCzytaj też:

Samochód dachował i wylądował w rowie. Wypadek z udziałem czterech nastolatków