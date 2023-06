Zdrada powodem strzelaniny w Szczecinie? „Śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa”

Przypomnijmy: w czwartkowe popołudnie, 15 czerwca, w mieszkaniu przy ul. Kasjopei w Szczecinie doszło do strzelaniny, która zakończyła się śmiercią trzech osób.

"Śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa"

Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że na miejscu zdarzenia słychać było krzyki. Jeden z informatorów twierdzi, że usłyszał huk, a po nim nastąpiła seria kolejnych. Gdy się odwrócił, zobaczył rozbłysk, przypominający wystrzał z broni. Przekazał także, że widział człowieka wspinającego się po balkonie.

Świadkowie poinformowali również, że napastnik zabarykadował się w mieszkaniu. Na miejscu pojawił się oddział kontrterrorystów, którzy siłowo weszli do mieszkania. Niestety, nie było już kogo ratować.

– Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji ujawnili w jednym z mieszkań, znajdującym się na parterze budynku, ciała trzech dorosłych osób. Jeszcze wczoraj na miejscu pracował zespół prokuratorów oraz biegłych, a także funkcjonariuszy policji. Ich czynności trwały do późnych godzin nocnych. Zaplanowano przeprowadzenie szeregu czynności procesowych, które mają na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia (...) Obecnie to śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa – poinformowała w rozmowie z Wprost prokurator Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Czy w Szczecinie doszło do rozszerzonego samobójstwa?

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania śledczy nie ujawniają obecnie żadnych szczegółów. Jednak jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, w mieszkaniu przy ul. Kasjopei mogło dojść do rozszerzonego samobójstwa.

Nasz anonimowy informator twierdzi, że ofiary to rzekomo małżeństwo oraz mężczyzna, który pozostawał w intymnych relacjach z jednym ze współmałżonków. Gdy drugi ze współmałżonków wykrył zdradę, zastrzelił parę kochanków, a potem siebie.

– Niestety, na tym etapie postępowania nie informujemy o dalej idących szczegółach (...) To są informacje objęte tajemnicą śledztwa. Co do hipotez – w chwili obecnej prowadzący postępowanie prokurator nie wyklucza żadnej z wersji śledczych. Każda z wersji jest w tej chwili brana pod uwagę. Dopiero przeprowadzone czynności procesowe i dowodowe, które zostały zaplanowane w najbliższym czasie dadzą odpowiedź na pytanie, która z wersji śledczych jest najbardziej prawdopodobna albo pewna – uzupełniła prok. Biranowska-Sochalska.

Czytaj też:

Trzy ciała w mieszkaniu w Szczecinie. Antyterroryści na miejscuCzytaj też:

Wstrząsające relacje sąsiadów po strzelaninie w Szczecinie. Co wiadomo o ofiarach?