Andrzej Duda wypełnił obietnicę. Ruch prezydenta ma związek z „lex Tusk”

W poniedziałek 29 maja Andrzej Duda poinformował, że podpisze ustawę, na mocy której zostanie powołana komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Jednocześnie prezydent zaznaczył, że skieruje ją w trybie następczym do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. Decyzja prezydenta wywołała lawinę komentarzy.

„Lex Tusk”. Andrzej Duda skierował wniosek do TK

Kilka tygodni później, w piątek 16 czerwca, Andrzej Duda wypełnił swoją obietnicę. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku z Konstytucją.

W międzyczasie Andrzej Duda zaproponował nowelizację ustawy, która miałaby usunąć z niej zapisy kwestionowane przez opozycję. – W poniedziałek ogłosiłem swoje zdecydowane poparcie dla ustawy o powołaniu specjalnej komisji ds. wyjaśnienia kwestii rosyjskich wpływów w RP, w szczególności ich wpływów na bezpieczeństwo naszego kraju w latach 2007-2022 – mówił prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że jest absolutnie przekonany co do słuszności swojej decyzji: podpisania ustawy i skierowania jej do TK.

– Uważam, że ustawa została uchwalona za późno. Uważam, że komisja wyjaśniająca kwestie rosyjskich wpływów w Polsce, wpływów także na nasze bezpieczeństwo, powinna była powstać znacznie wcześniej. Żałuję, że jest dopiero teraz – powiedział prezydent.

Więcej informacji wkrótce.