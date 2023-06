Skandaliczny transparent na wiecu Tuska. Mateusz Morawiecki: Łajdactwo

W piątek 16 czerwca Donald Tusk pojawił się na wiecu w Poznaniu. Lider Platformy Obywatelskiej na początku swojego wystąpienia stwierdził, że cieszy się, że znowu widzi „tysiące Polek i Polaków”. Polityk powiedział także, że może przekazać oficjalną informację, że na niedawnym marszu, który przeszedł przed ulice Warszawy, było ponad pół miliona ludzi. – Wiele z was też tam było. Mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy całej Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi, że ten olbrzym naprawdę się obudził – powiedział Donald Tusk.

W czasie spotkania w Poznaniu lider PO krytycznie oceniał politykę partii rządzącej w wielu wymiarach, m.in. w kontekście sytuacji kobiet w odniesieniu do wyroku TK ws. aborcji oraz migrantów. Na zakończenie przemówienia polityk zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego, odnosząc się do zaproponowanego przez prezesa PiS referendum ws. unijnej propozycji relokacji migrantów. – Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. To będzie referendum i powiem to, to już trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, to będzie referendum „albo my, albo wy” – stwierdził Donald Tusk, nawiązując do zbliżających się wyborów parlamentarnych.

