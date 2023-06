Skandaliczny transparent na wiecu Tuska. Mateusz Morawiecki: Łajdactwo

W piątek 16 czerwca Donald Tusk pojawił się na wiecu w Poznaniu. Lider Platformy Obywatelskiej na początku swojego wystąpienia stwierdził, że cieszy się, że znowu widzi „tysiące Polek i Polaków”. Polityk powiedział także, że może przekazać oficjalną informację, że na niedawnym marszu, który przeszedł przed ulice Warszawy, było ponad pół miliona ludzi. – Wiele z was też tam było. Mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy całej Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi, że ten olbrzym naprawdę się obudził – powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk w Poznaniu. Zwrócił się bezpośrednio do Kaczyńskiego

W czasie spotkania w Poznaniu lider PO krytycznie oceniał politykę partii rządzącej w wielu wymiarach, m.in. w kontekście sytuacji kobiet w odniesieniu do wyroku TK ws. aborcji oraz migrantów. Na zakończenie przemówienia polityk zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego, odnosząc się do zaproponowanego przez prezesa PiS referendum ws. unijnej propozycji relokacji migrantów.

– Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. To będzie referendum i powiem to, to już trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, to będzie referendum „albo my, albo wy” – stwierdził Donald Tusk, nawiązując do zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Ten transparent zbulwersował polityków PiS. Morawiecki: Łajdactwo

Na spotkanie z Donaldem Tuskiem wiele osób przyniosło transparenty, w których ostro recenzowało partię rządzącą. Jedno z haseł zbulwersowało polityków Prawa i Sprawiedliwości. „Boże zabrałeś nie tego Kaczyńskiego” – można było przeczytać na transparencie, który trzymał uczestnik wiecu w Poznaniu. Na kartonie znajdowało się zdjęcie Teda Kaczynskiego – jednego z najbardziej brutalnych terrorystów w historii, który zmarł kilka dni temu.

„Łajdactwo” – napisał premier Mateusz Morawiecki. „Obrzydliwa mowa nienawiści” – skomentował rzecznik rządu Piotr Müller. „Siewcy nienawiści” – napisał Maciej Wąsik, wiceminister MSWiA. „Oto oferta PO dla Polaków – nienawiść. Nikt z PO nie zareagował” – podkreślił europoseł Dominik Tarczyński.

Do sprawy odniósł się Borys Budka. „Tym różnimy się od Was, że natychmiast reagujemy w takich sytuacjach. Transparent został zdjęty. Tymczasem Wy od lat systemowo wspieracie przemysł nienawiści, a łajdactwo stało się Waszym znakiem firmowym” – napisał polityk PO.

