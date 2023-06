Rafał Trzaskowski udzielił im ślubu. Zapłacili ponad 24 tys. zł

„Są co najmniej dwa przypadki, w których serce jest najważniejsze. To ślub z ukochaną osobą oraz finał WOŚP. W tym roku możecie połączyć jedno i drugie i wylicytować ślub, którego udzielę wam w jednej z czterech lokalizacji w Warszawie” – tymi słowami Rafał Trzaskowski w połowie stycznia 2023 roku zapraszał w mediach społecznościowych do udziału w specjalnej licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wygrali licytację na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rafał Trzaskowski udzielił im ślubu

Do wyboru były cztery lokalizacje: Park Fontann, Pawilon Edukacyjny Kamień, Park Rydza Śmigłego lub Pałac Kultury i Nauki. Licytacja zakończyła się na początku lutego. Najwyższa oferta wyniosła ponad 24 tysiące złotych. Do realizacji licytacji doszło 16 czerwca.

„Wyjątkowy ślub, do którego doprowadziły trzy serca – serce panny młodej, pana młodego i serduszko WOŚP. W Parku Rydza-Śmigłego w Warszawie udzieliłem ślubu Zuzannie i Januszowi. Taką niespodziankę zafundował młodym tata pani Zuzanny – pan Artur – licytując wystawioną przeze mnie aukcję dla Orkiestry. Najserdeczniejsze życzenia na nowej drodze życia!” – podsumował prezydent stolicy na Twitterze.

Prezydent Warszawy spełnia marzenia. „Młodej parze, na nowej drodze życia, wszystkiego najlepszego!”

To nie pierwszy raz, kiedy Trzaskowski udzielił ślubu młodej parze. Do podobnej sytuacji doszło w grudniu 2021 r. w stołecznym Multimedialnym Parku Fontann. Szczęśliwcami okazali się warszawianka Karolina i pochodzący ze Szkocji David. Trzaskowski podjął taką decyzję po otrzymaniu odręcznego listy od kobiety. Karolina przyznała, że to było jej marzenie. „Młodej parze, na nowej drodze życia, wszystkiego najlepszego!” – skomentował już po uroczystości polityk.

