Wpis po meczu Polaków wywołał kłótnię w Zjednoczonej Prawicy. Przeprosiny rozjuszyły wiceministra

W piątek 16 czerwca miał miejsce towarzyski mecz reprezentacji Polski z Niemcami. Polscy piłkarze wygrali na własnym boisku z drużyną Hansiego Flicka 1:0. Biało-Czerwoni pokonali rywala po golu Jakuba Kiwiora. Meczem emocjonowali się również politycy. Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski postanowił wykorzystać wynik do uderzenia w Donalda Tuska. Zasugerował, że zespół Fernando Santosa pokonał Niemcy, czyli drużynę, za którą kciuki trzymał były premier.

Minister skrytykowany po meczu Polska – Niemcy. Wplątał Donalda Tuska

„Przepraszam, co to za debil?” – skomentował Zbigniew Boniek. Wiceminister klimatu i środowiska postanowił odpowiedzieć wiceprezydentowi Unii Europejskich Związków Piłkarskich. „Czy to jest oficjalne stanowisko UEFA? Zwrócę się z oficjalną skargą na pana zachowanie” – napisał Ozdoba. W kolejnym wpisie polityk partii Zbigniewa Ziobry próbował zasugerować, że wpis Bońka dotyczył Tuska.

„Powiedzmy sobie wprost, był pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał. Jeśli ma pan wątpliwości i uważa pan, że zna się na polityce, to zapraszam do debaty na ten temat. Bo wyzuwać jest łatwo, a podjąć dyskusje na argumenty dużo trudniej. O ile ma pan odwagę” – kontynuował wiceminister w kolejnym wpisie.

Były polityk partii Zbigniewa Ziobry odpowiada dawnemu koledze

O słowa Ozdoby został zapytany w Polsat News Tadeusz Cymański, który do niedawna był partyjnym kolegą wiceministra, ale nie zdecydował się pozostać w Suwerennej Polsce, po tym jak partia zmieniła nazwę z Solidarnej Polski. Cymański zdecydował się dołączyć do Prawa i Sprawiedliwości, które jest główną osią Zjednoczonej Prawicy.

– Ja bym się pod tym nie podpisał. Nie oburzam się, ale mi strasznie smutno, że tak powiedział. Zły język w wykonaniu każdej formacji zdarzał się i będzie się zdarzał. Mogę przeprosić tych, którzy poczuli się tym dotknięci. Mamy swoje zdanie na temat relacji między krajami, ale nikt przytomny i roztropny nie będzie dolewał oliwy do ognia, tylko będzie oliwę lał na wzburzone fale. Przepraszam tych, których to dotyka, bo może niektórzy są zachwyceni. Nie bądźmy naiwni. Ma pan rację. Są granice i uważam, że to było niestosowne – komentował wpis Ozdoby Cymański.

Jacek Ozdoba odpowiada Tadeuszowi Cymańskiemu

Polityk partii Ziobry nie postawił słów swojego byłego kolegi bez reakcji. „Poseł Cymański lubi przepraszać – to ja przeproszę za Tadka. Jako poseł, z ustami pełnymi frazesów, nic nie robił i był bierny w sprawach wrażliwych społecznie. Dlatego nie żałujemy, że odszedł. Najgorzej jak słowa rozchodzą się z czynami” – podsumował.

