Marsz dla Życia i Rodziny. Kurator Nowak: Ideologia niszczy nasze dzieci

W wydarzeniu udział wzięli m.in. liderzy ruchu pro-life Pamela Delgado z Kolumbii i Tomislav Cunovic z Niemiec. Marsz rozpoczął się po godz. 11.00 na placu Zamkowym, a wydarzenia zainaugurowała adopcja duchowa dziecka poczętego, którą poprowadził paulin o. Samuel Karwacki.

Na transparentach było widać hasła „Rozwód zamienia małżeństwo w oszustwo matrymonialne i zabija dzieci duchowo", „Związek kobiety i mężczyzny – jedyne prawdziwe małżeństwo" czy „Rodzino, wybierz Jezusa". Uczestnicy przeszli w strugach deszczu z Placu Zamkowego do bazyliki Świętego Krzyża. Około 13 odbyła się w nim msza święta.

Głos podczas marszu zabrała małopolska kurator oświaty, Barbara Nowak.

– Nie możemy się zgadzać na to, co słychać niestety również w polskiej przestrzeni, że dzieci powinny mieć „wybór” płci, że dzieci powinny mieć własny pomysł na życie. Jeżeli kochamy nasze dzieci i chcemy Polski silnej, wielkiej duchową mądrością naszych wspaniałych Polaków i poprzedników, także świętych jak Jan Paweł II, to musimy bardzo mocno i wyraźnie mówić: żadnych niebezpieczeństw nie możemy dopuszczać do naszych dzieci. Ideologia, która niszczy, która miesza dzieciom w głowach, nie może mieć do nich dostępu. I to każdy z nas – i pan i pani i ja – musimy razem i głośno mówić prawdę, mówić, że jesteśmy za tym, żeby nasze dzieci były bezpieczne – mówiła.

W trakcie wydarzenia do kurator podszedł mężczyzna z telefonem. – Chciałem powiedzieć, że nie da się pani słuchać. Wykluczenie totalne ludzi, którzy nie są niczemu winni – powiedział. Kurator Nowak chciała zasłonić ręką telefon, a potem powiedziała: „czy moglibyście panowie tego pana usunąć?”.

facebookCzytaj też:

Zdradzał żonę, stracił program w TVP, a teraz został... ambasadorem Marszu dla Życia i RodzinyCzytaj też:

Parada Równości w Warszawie. Aktywiści Kai Godek spalili tęczowe flagi