Wszczęto śledztwo ws. śmierci Anastazji Rubińskiej. „Sprawa priorytetowa”

W poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił wszczęcie śledztwa w związku z zabójstwem 27-letniej Anastazji Rubińskiej na wyspie Kos. Prowadzeniem postępowania ma się zająć Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Minister sprawiedliwości zapewnił, że polscy prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.

– To wszystko będzie dokładnie wyjaśniane i polska prokuratura będzie tę sprawę traktowała priorytetowo – powiedział w TVP Info wiceminister Michał Woś. – Zawsze Polska staje po stronie swoich obywateli i te sprawy trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić, zwłaszcza, że już wiemy, już dzisiaj można powiedzieć, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, który nastąpił, to było zabójstwo z rąk osoby z Azji, tzw. uchodźcy, czyli migranta ekonomicznego – dodał.

Zaginięcie Anastazji Rubińskiej. Podejrzany 32-latek w rękach policji

27-letnia wrocławianka przyjechała do Marmari na Kos ze swoim chłopakiem, do pracy w hotelu. Z doniesień greckich mediów wynika, że 12 czerwca wieczorem Polka spotkała pięciu mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu. Miała spożywać z nimi alkohol, a koło 22:30 zadzwonić do swojego chłopaka, mówiąc, że jest pijana. Dodała, że jeden z nowych znajomych odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Udostępniła swojemu chłopakowi lokalizację, jednak gdy ten pojawił się na miejscu, dziewczyny tam nie było a jej telefon był wyłączony.

Ciało Polki zostało znalezione w niedzielę przez wolontariusza, który brał udział w poszukiwaniach zakrojonych na szeroką skalę. W związku ze sprawą zatrzymano 32-latka z Bangladeszu. Nagrania z kamer monitoringu z sąsiednich budynków pokazały mężczyznę wchodzącego do domu z 27-latką. W jego domu znaleziono m.in. żółtą bluzę z plamami i blond włosami, zużytą prezerwatywę a także bilet lotniczy do Włoch, który został zakupiony po 12 czerwca. Ponadto mężczyzna miał na ciele ślady zadrapań oraz siłowania się.

