Wyszła do szkoły i ślad po niej zaginął. Policja poszukuje 16-letniej Natalii

Natalia Kosiarska mieszka na osiedlu Oporów we Wrocławiu. W środę 10 maja 16-latka wyszła do szkoły ok. godz. 7:00. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Miała ze sobą legitymację uczniowską. Nastolatka ma ok. 155 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ma ciemne oczy i długie, ciemne włosy. Dziewczyna ma słaby wzrok.

Natalia Kosiarska zaginęła. Od zaginięcia 16-latki minął miesiąc

W dniu zaginięcia Natalia Kosiarska była ubrana w czarną sportową bluzę z kapturem i niebieską bluzę dżinsową, czarne spodnie i czarne buty sportowe. Miała ze sobą czarną torbę. Tego dnia nie miała okularów. Dziewczyna nie posiada przy sobie telefonu komórkowego.

Od zaginięcia nastolatki minął już ponad miesiąc. Do poszukiwań Natalii Kosiarskiej przyłączyli się również internauci, a informacja o jej zaginięciu pojawiła się m.in. na profilu „Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska” na Facebooku.

Jeśli ktokolwiek posiada informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionej 16-latki, proszony jest o kontakt z Komisariatem Wrocław-Grabiszynek pod numerami telefonu: 47 871 55 00, 47 871 55 14 lub numerem alarmowym 112.

facebookCzytaj też:

Sprawa zaginionego małżeństwa z Warszawy. Znajomy mężczyzny przerwał milczenieCzytaj też:

Anastazja Rubińska nie żyje. Zatrzymano drugiego podejrzanego