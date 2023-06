Nietypowa kolizja we Wrocławiu. Tramwaj zderzył się z kosiarką

Do wypadku doszło około godziny 9:00 we Wrocławiu na ulicy Pilczyckiej w pobliżu Parku Zachodniego. Jadący tramwaj linii „18” w kierunku pętli Kozanów uderzył w stojący częściowo na torach traktorek służący do ścinania rosnącej przy torowisku trawy.

Choć na zdjęciach opublikowanych przez lokalne media widać gęsty dym unoszący się nad leżącym w pobliżu tramwaju traktorkiem, to jedynym poszkodowanym został operator kosiarki. Mężczyznę przewieziono do szpitala na badania. Nie ucierpiała żadna ze znajdujących w tramwaju osób.

– Pasażerom, motorniczemu oraz naszemu pojazdowi nic się nie stało. Ustalamy szczegóły, jak przebiegła ta sytuacja – poinformował w rozmowie z Polsat News rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu Mikołaj Czerwiński.

Rzecznik dodał także, że nieznane są powody przez które operator kosiarki znalazł się na torowisku oraz że na miejscu interweniowała policja. – Na pewno nie powinien znajdować się na torach – skomentował obecność operatora Czerwiński.

