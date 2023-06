Kolejne zaskakujące słowa o. Rydzyka. „Jest wojna, bo Ci ludzie nie wierzą”

– Trzeba głosić ewangelię, bo bez Pana Boga są straszne rzeczy. Na Ukrainie, czy w innych stronach świata jest wojna, bo Ci ludzie nie wierzą w Boga. Ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i szatan powoduje takie straszne rzeczy – głosił o. Tadeusz Rydzyk przemawiając przed dziećmi biorącymi udział w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci na Jasną Górę.

O. Rydzyk nawiązał do objawień fatimskich

Wcześniej duchowny wspominał objawienia fatimskie twierdząc, że I Wojna Światowa nie dotarła do Portugalii, ponieważ objawiła się tam Matka Boska.

– Wtedy była I wojna światowa i do kraju, w którym Matka Boska się objawiła, czyli do Portugalii, ta wojna nie doszła. Ale Matka Boska powiedziała, że jeśli się ludzie nie nawrócą, będzie kolejna wojna, jeszcze gorsza. I była. II wojna światowa była straszna, bo się ludzie nie nawrócili. Czy teraz nie trzeba nawrócenia? Trzeba, żeby Polska się nawróciła? – mówił do zebranych dzieci o. Rydzyk.

W rzeczywistość kraj ten brał udział w walkach od 1916 roku, w wyniku czego zginęło niemal 10 tys. Portugalczyków a tysiące zostało rannych.

O. Rydzyk odwiedził Ukrainę. Mówił o sytuacji materialnej księży

O. Tadeusz Rydzyk odwiedził zaatakowaną przez Rosję Ukrainę w listopadzie ub.r., jednak mało się do samej wojny po wizycie odnosił. Skupił się za to na wyglądzie katedry lwowskiej. – Tam każdy kamień mówi. Niesamowita historia. Niesamowita historia i tego zmagania o prawdę, o dobro, o Ewangelię. Tak, piękne miasto, Lwów – mówił komentując katedrę duchowny.

Po swoim powrocie chwalił także ukraińskich duchownych. – To są giganci ducha. Pracują w bardzo trudnych warunkach. Ukraina, jak wiemy, jest dwa razy większa od Polski – mówił duchowny. W dużej mierze zwracał uwagę na sytuację materialną księży zza wschodniej granicy. – Jak parafia liczy 70 osób, to już jest dobrze. Są i mniejsze wspólnoty, ale Ci księża są, ewangelizują, pracują. Zapytałem, jak wytrzymują też materialnie. (…) Od strony materialnej są bardzo ciężkie warunki – opowiadał o. Rydzyk po wizycie w ogarniętej wojną Ukrainie.

