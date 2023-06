Referendum ws. migracji. Rzecznik rządu podał przybliżoną datę i wstępne pytanie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sejmie referendum ws. unijnej propozycji dotyczącej relokacji migrantów. Pomysł padł przy okazji głosowania nad uchwałą Sejmu wyrażająca sprzeciw w tej kwestii.

Propozycja Jarosława Kaczyńskiego ws. migrantów

– Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i innych państw UE. To punkt numer jeden. To spór, który określi przyszłość UE. To decyzja sprzeczna z traktatami. W 2018 roku ta sprawa (...) została negatywnie rozstrzygnięta, teraz wraca – mówił Jarosław Kaczyński. Dodał, że „polski naród się na to nie zgodzi”, a Polacy muszą się w tej kwestii wypowiedzieć.

Propozycja referendum wywołała wiele emocji, a już w piątek na spotkaniu z wyborcami odniósł się do niej Donald Tusk.

Referendum migracyjne razem z wyborami?

Gazeta.pl dowiedziała się, że według najwyższych władz PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego, referendum miałoby się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi – w październiku. „Taki jest plan centrali PiS. To wywróciłoby dotychczasową wizję kampanii wyborczej, a sprawę migracji uplasowało wręcz na pozycji nr 1 w niej” – czytamy.

Rzecznik rządu przekazał na antenie Polsat News, że referendum migracyjne zostanie zorganizowane jeszcze w 2023 roku. Piotr Muller nie podał konkretnej daty, ale podkreślił, że „w wielu demokracjach na świecie łączy się wybory z referendum, często lokalnym”. Dodał, że pod kątem organizacji nie jest to żaden problem.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości pytany, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu może się pojawić wniosek w sprawie organizacji referendum stwierdził, że uważa, że projekt będzie gotowy jednak to, czy będzie głosowany, to już inna kwestia. Rzecznik rządu zdradził, że widział wstępny projekt pytania referendalnego i na ten moment może potwierdzić, że będzie to tylko jedno pytanie. – Będzie ono dotyczyło tego, czy Polska powinna się zgadzać na przymusowe relokacje osób z innych krajów – tłumaczył.

