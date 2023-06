Anastazja Rubińska nie żyje. Zadziwiające zachowanie podejrzanego 32-latka

Grecki portal Kathimerini przekazał najnowsze doniesienia w sprawie śmierci Anastazji Rubińskiej. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że główny podejrzany miał być widziany jak w panice opuszcza swój dom. Miał z niego wyjść tylnymi drzwiami, których nie obejmują kamer. Mężczyzna miał bardzo szybko biec i oddalić się od mieszkania mniej więcej 1,5 kilometra. Po 11 minutach miał wrócić do budynku. Tymczasem śledcz znaleźli ciało 27-letniej Polki mniej więcej kilometr od miejsca zamieszkania 32-letniego obywatela Bangladeszu.

Greckie media – powołując się na informacje uzyskane od osób zaangażowanych w śledztwo – podały, że ciało Anastazji Rubińskiej mogło zostać porzucone na mokradłach w rejonie Alykes w sobotę, czyli dzień przed jego znalezieniem. Wcześniej to miejsce było kilkukrotnie sprawdzane, także przez psy tropiące.

32-latek z Bangladeszu usyłszał zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą niezdolną do stawiania oporu. Chociaż nie przyznaje się do winy, to właśnie on był ostatnią osobą, z którą widziano 27-latkę z Wrocławia. Co więcej, greckie media odnotowały, że zeznania mężczyzny są sprzeczne i nie składają się w logiczną całość.