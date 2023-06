Ziobro pokazał nowy spot. "Nie pozwolimy, aby nasze kobiety bały się wychodzić same z domów"

Nieprzerwanie gorącym tematem jest propozycja Unii Europejskiej odnośnie relokowania przybywających do niej migrantów pomiędzy krajami członkowskimi. Polski rząd jest przeciwny proponowanym zmianą, o czym przypomina niemal codziennie. Robi to także Zbigniew Ziobro w najnowszym nagraniu opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowy spot Zbigniewa Ziobry

– Nigdy nie zgodzimy się na żadne przymusowe przyjęcia imigrantów. Nie damy zamienić polskich miast w strefy wojenne, pełne agresywnych, obcych kulturowo i wrogo do nas nastawionych grup – deklaruje minister sprawiedliwości. Na nagraniu, pomiędzy kadrami przedstawiającymi Ziobrę, widać fragmenty agresywnych zachowań, ataków terrorystycznych.

– Nigdy nie pozwolimy na to, aby nasze matki, żony i córki bały się wychodzić same z domów. Jeśli Berlin, Paryż, Bruksela czy Sztokholm chcą mieć krew na ulicach, ich wola. W Polsce nie ma na to naszej zgody! – zapewnia minister.

twitter

To nie pierwsze nawiązanie do tematu

Już wcześniej Zbigniew Ziobro mówił o pojawieniu się zagrożenia ze strony imigrantów. Twierdził, że w 2015 r. Donald Tusk i Ewa Kopacz „usiłowali wprowadzić do Polski dziesiątki tysięcy islamskich uchodźców”. – Teraz znowu podejmują próbę rekrutacji do Polski islamskich uchodźców, spośród których rekrutują się islamiści, środowiska przestępcze – mówił na konferencji prasowej 9 czerwca.

Liczba pozwoleń na pobyt czasowy wzrosła pięciokrotnie

Pomimo tego, że rząd otwarcie sprzeciwia się przyjęciu relokowanych migrantów mówiąc o zagrożeniu, to liczba wydawanych pozwoleń na pobyt tymczasowy dla obywateli państw odległych kulturowo wzrosła w ciągu ostatnich ośmiu lat pięciokrotnie. Najczęściej otrzymują je obywatele m.in. Zimbabwe, Indii czy Kirgistanu. W statystyki te nie są wliczani imigranci z Ukrainy i Białorusi.

– Wpuszczenie do Polski aż tylu cudzoziemców z krajów odległych nam kulturowo pokazuje stosunek rządzących do kwestii imigracji. Prawo i Sprawiedliwość straszy obywateli groźbą islamizacji, a w praktyce stosuje politykę otwartych drzwi – stwierdził w rozmowie z Rzeczpospolitą poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Biernacki.

Czytaj też:

Donald Tusk kpi ze zmiany planów PiS. „Obrazić równocześnie Dolny Śląsk i Łódź”Czytaj też:

Afera na szczytach ukraińskich władz. Były wiceminister tymczasowo aresztowany