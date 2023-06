Statek Agia Irini pływa pod banderą Wysp Marshalla i przyciąga coraz większą uwagę. Zbudowany w 2013 r. masowiec, który wcześniej był nazywany King Canola, mierzy prawie 170 metrów długości. Portalstoczniowy.pl przekazał, że jednostka od dłuższego czasu znajduje się w pobliżu złoża ropy naftowej Lotos Petrobaltic, oznaczonego jako B8.

Tajemniczy statek obok polskiego złoża na Bałtyku. Komunikat Marynarki Wojennej

„Złoże ropy naftowej B8 znajduje się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Platforma wiertnicza należy do spółki Lotos Petrobaltic, która wydobywa surowiec ze złoża od 2015 r”. – precyzuje Onet. Statek Agia Irini w dniach 8-11 czerwca zacumował w porcie w Królewcu. Mógł również zatrzymać się w niewielkim porcie w miejscowości Swietłyj.

Do tych informacji odniosła się Marynarka Wojenna RP za pośrednictwem Twittera. „Marynarka Wojenna RP we współdziałaniu ze Strażą Graniczną stale monitoruje również wskazaną jednostkę. Do tego celu wykorzystywane są okręty, jednostki pływające MOSG, samoloty rozpoznawcze oraz brzegowe systemy obserwacyjne” – czytamy.

„Postój wskazanej jednostki oceniany jest na dość prozaiczny”

Marynarka Wojenna poinformowała również, jaka może być przyczyna postoju jednostki. „Na chwilę obecną postój wskazanej jednostki oceniany jest na dość prozaiczny, tzn. statek ma w tym miejscu możliwość zakotwiczenia (z uwagi na głębokości) oraz znajduje się tuż poza obszarem meldunkowym VTS i na wodach międzynarodowych” – podano dalej.

Przedstawiciele Marynarki Wojennej podkreślili, że zarówno w obecnym przypadku, jak i poprzednich jednostek (WL Totma i WL Kirillov), nie odnotowano żadnych podejrzanych ruchów, prac podwodnych oraz pracy urządzeń elektromagnetycznych.

