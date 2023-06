Anastazja Rubińska nie żyje. Sprawę zamordowanej Polki przejmuje znany adwokat

W niedzielę 18 czerwca greckie służby odnalazły ciało Anastazji Rubińskiej – Polki, która przyjechała na wyspę Kos do pracy. Zwłoki znajdowały się około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, który został zatrzymany w związku ze sprawą. W domu podejrzanego znaleziono ślady DNA 27-letniej kobiety, w tym blond włos i zakrwawioną koszulkę.

Została przeprowadzona sekcja zwłok, a o jej wynikach poinformowały greckie media. Z dokumentów, do których dotarli tamtejsi dziennikarze, wynika, że 27-letnia Polka została uduszona. – To była trudna sekcja zwłok. Śmierć Anastazji z Wrocławia nastąpiła w wyniku uduszenia, ale nie można określić, czy została spowodowana ludzką ręką, czy liną – precyzował lekarz w rozmowie z CNN Greece.

Anastazja Rubińska nie żyje. Sprawą zajmie się znany adwokat

Z najnowszych ustaleń, o których pisze ethnos.gr, wynika, że obok ciała kobiety znaleziono srebrną torbę, a ręce młodej kobiety miały być skute kajdankami. Tej wersji wydarzeń nie potwierdzili śledczy. Zakłada się, że ciało 27-letniej Polki mogło zostać porzucone na mokradłach w rejonie Alykes w sobotę, czyli dzień przed jego odnalezieniem. Wcześniej to miejsce było kilkukrotnie sprawdzane, także przez psy tropiące.

– Na terenie Polski rodzinę będzie reprezentował mecenas Jarosław Kowalewski przy współpracy z wrocławskim adwokatem. Adwokat Kowalewski to doświadczony adwokat, który w Polsce reprezentuje między innymi matkę zaginionej Iwony Wieczorek – poinformował Dawid Burzacki z Dziennika Śledczego w rozmowie z „Super Expressem”. – Potwierdzam, że będę zajmował się tą sprawą. Dziś spotkam się z rodziną, by omówić szczegóły – przekazał mecenas Jarosław Kowalewski dziennikarzom Wirtualnej Polski.

Detektywi współpracujący z rodziną Anastazji przekazali, że jej mama i partner wrócili we wtorek do Polski. – Chcę podkreślić, że nie kończymy tego zlecenia. W Polsce będziemy kontynuować prowadzenie sprawy. Zapewniliśmy ciągłość w obsłudze prawnej, do sprawy zostali umocowani najlepsi prawnicy z Kos i Polski. W najbliższych dniach, już jako strona postępowania, złożymy odpowiednie wnioski procesowe. Będziemy domagać się najwyższej kary dla sprawcy lub sprawców – przekazała detektyw Ewelina Tomaszek w rozmowie z Wirtualną Polską.

