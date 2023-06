Beata Szydło oskarża Donalda Tuska o „prymitywne manipulacje”. „Mam proste pytanie”

Pomimo sprzeciwu Polski i Węgier, kraje UE przyjęły stanowisko polityczne w sprawie tzw. pakietu migracyjno-azylowego. Trzy dni później premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na propozycję nowej polityki migracyjnej. Następnie prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w tej kwestii potrzebne jest referendum, a Sejm podjął uchwałę ws. sprzeciwu wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów.

Jak jednak donosi RMF FM, w ramach unijnego paktu Polska i tak mogłaby wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności. We wtorek z kolei rzecznik rządu Piotr Muller mówił na antenie Polsat News o możliwym terminie głosowania. Zdradził także, jak mogłoby brzmieć pytanie.

Szydło oskarża Tuska o „prymitywne manipulacje”. „Mam proste pytanie”

W trakcie klubu KO we Wrocławiu do sprawy odniósł się Donald Tusk. – Nikt do Polski nie miał zamiaru przysyłać na siłę nawet jednego migranta czy uchodźcy. To Polska otrzymała zapisy w tych europejskich projektach, umożliwiające, choćby w związku z presją migracyjną z Ukrainy, zwalniające Polskę z jakichkolwiek obowiązków związanych z mechanizmem relokacji. Oni robią referendum na temat, który został rozwiązany, też z udziałem zresztą ich urzędników, bo to się działo też w ostatnich latach – mówił były premier.

– Tworzenie problemu i później oskarżanie swoich oponentów, głównie PO o to, co sami spowodowali i później budowanie konfliktów społecznych, to ich specjalność – dodał.

Beata Szydło ma pytanie do Donalda Tuska. Chodzi o relokację migrantów

Nad tą uwagę nie przeszła obojętnie Beata Szydło. „Widzę, że przewodniczący Tusk koniecznie chce wepchnąć Polskę w „pakt migracyjny”, posługując się w swoich wypowiedziach prymitywnymi manipulacjami. W takim razie mam dla Donalda Tuska proste pytanie, skoro twierdzi, że „nie ma problemu”. Czy podpisałby „pakt migracyjny” i zgodził się na mechanizm relokacji migrantów?” – napisała była premier.

