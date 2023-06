Niecodzienne obrazki nad Bałtykiem. Wojskowe pojazdy pędził między leżakami

Turyści spędzający czas na plaży w Dziwnowie (Zachodniopomorskie) przecierali oczy ze zdumienia, kiedy we wtorek przed południem zobaczyli pojazdy wojskowe. Z materiału wideo i relacji świadków wynika, że jechały one w bliskiej odległości od rozstawionych na piasku leżaków.

Nad polskim morzem pojawiły się pojazdy wojskowe. Wojskowy zabrał głos

„Jeden nie widzi, drugi mu dyryguje: w lewo, w prawo, uważaj, leżak!” – relacjonowała jedna z urlopowiczek na zamieszczonym przez TVN24 nagraniu. Reakcja plażowiczów świadczy o tym, że przejazd pojazdów wojskowych nie był wcześniej zapowiedziany. Zachowanie urlopowiczów wskazuje też, że byli oni zaniepokojeni tym nietypowym zajściem.

Komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, wyjaśnił w rozmowie z portalem tvn24.pl, że turyści nagrali powrót żołnierzy 8 Batalionu Saperów, którzy przemieszczali się z poligonu pod Dziwnówkiem w kierunku Dziwnowa, gdzie jest ich macierzysta jednostka.

Pojazdy wojskowe na plaży w Dziwnowie. Turyści byli w szoku

– W czasie przejazdu do rejonu ćwiczeń operatorzy pojazdów typu PTS (Pływający Transporter Samobieżny) zachowują szczególną ostrożność w miejscach wypoczynku turystów – zapewnił.

18-tonowy PTS to dwuśrubowa jednostka pływająca na podwoziu gąsienicowym przeznaczona do przepraw desantowych m.in. artylerii. Znajduje się on na wyposażeniu 8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu. To polska flotylla okrętów obrony wybrzeża, jeden z trzech związków taktycznych Marynarki Wojennej. W skład flotylli wchodzą trzy zespoły okrętów: dwa obrony przeciwminowej (OPM) i jeden transportowo-minowy oraz jednostki brzegowe: obrony przeciwlotniczej, wsparcia inżynieryjnego stacjonujące w zachodniej części Wybrzeża.