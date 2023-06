Alert RCB dla 12 województw. Nadchodzą gwałtowne burze z gradem

„Uwaga! Dziś (21.06) możliwe wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”. Wiadomość SMS o takiej treści otrzymali dzisiaj mieszkańcy 12 województw od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomości trafiły do mieszkańców:



śląskiego

mazowieckiego;

pomorskiego;

warmińsko-mazurskiego;

opolskiego;

świętokrzyskiego;

małopolskiego;

zachodniopomorskiego;

łódzkiego;

dolnośląskiego;

wielkopolskiego;

kujawsko-pomorskiego.

Dlaczego pojawił się alert RCB?

Alerty RCB pojawiły się ze względu na nagle wyładowania atmosferyczne. Towarzyszące piorunom opady i deszcz spowodowały, że IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia. Co to oznacza?

Według synoptyków ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami informuje, że może spaść do 55 milimetrów deszczu. Oprócz tego prędkość wiatru wynieść może nawet do 115 km/h. Sporadycznie padać może także grad. Z mapy alertów wynika, że sytuacja pogodowa zacznie się uspokajać w okolicach godziny 23:00. W ciągu kolejnych dni pogoda znacznie się uspokoi.

Nie tylko burze i silny wiatr

Z komunikatów IMGW wynika, że poziom zagrożenia burzami zaczął wzrastać dopiero w środowy poranek. W nocy burza była słaba i obejmowała dużo mniejszy obszar.

Od godzin porannych opady deszczu w centrum wynieść mogą od 20 do 40 mm. W niektórych regionach osiągną nawet do 50 mm. Do tego pojawić się może silny wiatr, wynoszący do 70 km/h, lokalnie nawet do 90 km/h. IMGW ostrzega również przed pojawieniem się lokalnie trąb powietrznych.

Pomimo burz wciąż będzie pogodnie

Pomimo ostrzeżenia RCB, wciąż nad większością kraju będzie ciepło. Na wschodzie na termometrach pojawi się od 26 do 29 stopni. Najwyższe temperatury pojawią się w centralnej i zachodniej Polsce. Wyniosą tam one nawet do 32 stopni powyżej zera. Chłodniej będzie jedynie nad morzem. Tam temperatura wyniesie od 24 do 27 stopni.

