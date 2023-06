Druga sekcja zwłok Anastazji Rubińskiej. Prawnik: Pod uwagę brany wątek gwałtu zbiorowego

Pełnomocnik rodziny zmarłej 27-latki przekazał, że we wtorek 20 czerwca została przeprowadzona kolejna sekcja zwłok. – Jej wyniki będą dawały podstawę greckim prokuratorom do tego, żeby właściwie ukierunkować to śledztwo – tłumaczył prawnik.

Druga sekcja zwłok Anastazji Rubińskiej

Mecenas zaznaczył, że śledztwo w tej sprawie jest rozwojowe. Dodał, że kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności śmierci Anastazji Rubińskiej będą plany głównego podejrzanego – 32-letniego Banglijczyka. – Zakładam, że na pewnym etapie śledztwa, kolokwialnie mówiąc, otworzy się i zacznie rozmawiać. Dowody są chyba jednoznaczne. Z faktu, że postawiono mu zarzut, nie można wyciągać daleko idących wniosków, ale wydaje się, że te okoliczności są bezsporne – ocenił.

Według pełnomocnika jeszcze w środę 21 czerwca 32-latek usłyszy kolejne zarzuty. – W Grecji odbędą się dodatkowe czynności z podejrzanym. Robocza kwalifikacja zarzutów to porwanie i gwałt. Zakładam, że zmienią się one na morderstwo – przekazał.

Jarosław Kowalewski zaznaczył, że robocze wyniki sekcji mają pojawić się w ciągu jednego/dwóch dni. – Greckie służby mogą brać pod uwagę wątek gwałtu o charakterze zbiorowym. Wszystkim osobom, które miały kontakt z Anastazją w dniu jej zaginięcia, wydano zakaz opuszczania wyspy Kos – podkreślił.

27-letnia Polka zamordowana w Grecji. Zbigniew Ziobro przekazał nowe informacje

Zbigniew Ziobro poinformował, że w związku z zabójstwem 27-letniej Polki polecił wszczęcie śledztwa, a sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Minister sprawiedliwości przekazał, że prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego.

Polityk najnowsze informacje przekazał w środę 21 czerwca w godzinach porannych. „Wczoraj, na moje polecenie, dwóch prowadzących śledztwo prokuratorów z Wrocławia udało się na wyspę Kos. Trwają intensywne rozmowy z prokuraturą i Ministerstwem Sprawiedliwości Grecji, by uzyskali oni zgodę na udział w czynnościach procesowych i niezwłocznie zapoznali się z zebranymi dotychczas dowodami. W tym celu wydane zostały europejskie nakazy dochodzeniowe” – napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze.

