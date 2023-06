Polak zaginął po wakacjach w Turcji. Wcześniej nie wpuszczono go do samolotu

Policjanci z Bydgoszczy poszukują Marcina Jaworskiego. Jakiś czas temu mężczyzna postanowił udać się na urlop do Turcji. Do Polski miał wrócić 15 czerwca. Tego dnia turysta zadzwonił do swoich bliskich i poinformował o problemach, które spotkały go na lotnisku. Jak się okazało, Marcin Jaworski nie został wpuszczony do samolotu.

Mężczyzna nie zdradził, dlaczego tak się stało. W tym momencie ślad się urywa. To był ostatni jego kontakt z rodziną. Od tego czasu nikomu z otoczenia mężczyzny nie udało się z nim skontaktować. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa Marcin Jaworski i co się z nim dzieje.

Marcin Jaworski – rysopis

Funkcjonariusze policji z Bydgoszczy podali rysopis poszukiwanego mężczyzny. Z opisu wynika, że ma około 35-40 lat i 183 cm wzrostu. Sylwetka otyła, włosy krótkie, szatyn, brak zarostu, nos normalny, uszy normalne, uzębienie niepełne – brak tylnych zębów – czytamy w policyjnym opisie. Znakiem szczególnym jest tatuaż na prawym ramieniu z wizerunkiem kucharza z nożem. Z tyłu głowy ma bliznę.

Rodzina nie podała informacji na temat tego, jak mógł być ubrany mężczyzna w dniu zaginięcia. Wiadomo, że Polak ma przy sobie telefon komórkowy, który jest nieaktywny, laptop i walizkę z ubraniami.

Bydgoska policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca pobytu Marcina Jaworskiego. Z funkcjonariuszami można się skontaktować pod numerem telefonu 47 751 11-60 lub też zadzwonić na numer alarmowy 112. Wszelkie informacje można także zgłaszać do stowarzyszenia Zaginieni Cała Polska poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook lub e-mail: [email protected]

