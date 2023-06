Wielka akcja SG. „Zneutralizowano zagrożenie ekstremistyczne dla Europy Zachodniej”

W środę, 21 czerwca, Straż Graniczna poinformowała o udaremnieniu wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego próby nielegalnego zakupu broni palnej.

Holender chciał kupić pięć pistoletów i amunicję

Niedoszłym kupcem jest 54-letni Holender. Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany jest powiązany w swojej ojczyźnie ze skrajnymi ugrupowaniami nacjonalistycznymi.

Do jego zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu poznańskiego. Zamierzał przemycić broń z Polski i wykorzystać ją w Holandii.

„Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, kiedy (...) próbował zakupić 5 sztuk broni palnej marki Glock i CZ wraz z magazynkami. Za broń Holender miał zamiar zapłacić 4 tys. euro. Do sprawy zabezpieczono dodatkowo 7,3 tys. euro ujawnione w samochodzie Holendra oraz urządzenia elektroniczne i inne przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie” – czytamy w komunikacie pograniczników.

Holender został tymczasowo aresztowany

Dodajmy, że Glock to pistolet produkcji austriackiej, zaś CZ – produkcji czeskiej. Oba są dostosowane do naboju 9 × 19 mm Parabellum. To najpopularniejszy na świecie nabój pistoletowy.

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił Holendrowi zarzuty z art. 263 § 1 Kodeksu karnego, czyli nielegalnego handlu bronią palną oraz amunicją kwalifikowane. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec 54-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

„Zagrożenie ekstremistyczne dla krajów Europy Zachodniej”

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

„Bardzo ciekawa sprawa. Służba Kontrwywiadu Wojskowego we współpracy ze Strażą Graniczną zidentyfikowała oraz zneutralizowała zagrożenie ekstremistyczne dla krajów Europy Zachodniej” – skomentował na Twitterze Żaryn.

