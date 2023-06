Janina Ochojska wywołała lawinę komentarzy. Wszystko przez dwa zdjęcia

Politycy traktują media społecznościowe jako platformę do kontaktowania się ze swoimi potencjalnymi wyborcami, dzięki której mają ułatwioną drogę dotarcia do nich. To również miejsce, w którym bez przeszkód mogą dzielić się podejmowanymi inicjatywami. Niektórzy social media traktują również jako przestrzeń, w której pokazują się od bardziej prywatnej strony.

Janina Ochojska opublikowała kilka zdjęć. „Ibrahim płynie do teraz”

W najnowszym wpisie na Twitterze Janina Ochojska, którą obserwuje ponad 24,8 tys. internautów, skorzystała z tej ostatniej możliwości. „Sezon pływacki się rozpoczął. Nareszcie można było postawić basen w ogrodzie. Oby teraz dopisała pogoda. Wczoraj woda w basenie miała 28 stopni. Uwielbiam pływać. Teraz, od kiedy poruszam się na wózku, pływanie jest jedyną możliwością poruszania się. To ogromna przyjemność” – napisała europosłanka.

Część internautów pod postem składała Janinie Ochojskiej życzenia. „Zdrowia, Pani Janko kochana”, „Wszystkiego, co dobre dla Pani” – czytamy w komentarzach. „Pani Janino – dużo przyjemności! Pozdrawiam!”, „Relaks i rehabilitacja” – komentowali inni użytkownicy mediów społecznościowych.

W sekcji komentarzy pojawiły się również złośliwe uwagi, w których internauci nawiązywali do kryzysu migracyjnego, który trwa na granicy polsko-białoruskiej. „Na poszukiwania imigrantów w Bugu się szykuje?”, „Ibrahim płynie do teraz”, „Nie szkoda Pani wody na takie marnotrawstwo? Tylu uchodźców cierpi pragnienie na granicy, a tu proszę” – pisali użytkownicy Twittera.

Czytaj też:

Donald Tusk kpi ze zmiany planów PiS. „Obrazić równocześnie Dolny Śląsk i Łódź”Czytaj też:

Nowy szef sztabu PiS ma ksywkę „Jojo”. Jego zdjęcia z Kaczyńskim nieraz były hitem internetu