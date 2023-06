Europoseł PiS wycofał się z pyskówki z kolegą z partii. „Po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim”

Adam Bielan potwierdził na antenie TVN24, że dołączył do sztabu wyborczego PiS po odejściu europosła Tomasza Poręby. Lider Partii Republikańskiej zapewnił, że razem z Marcinem Mastalerkiem nie mieli wpływu na odejście poprzedniego szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Bielan zapewniał, że w momencie wytykania błędów Porębie nie miał wiedzy, że europoseł odejdzie.

Kto w sztabie wyborczym PiS? „W polityce potrzebna jest dyskrecja i element zaskoczenia”

Lider Partii Republikańskiej chwalił nowego szefa sztabu wyborczego PiS Joachima Brudzińskiego. Bielan zaznaczył że „ma nową energię i zagonił członków sztabu do ciężkiej pracy”. Lider Partii Republikańskiej początkowo nie chciał wymieniać innych członków sztabu zastrzegając, że „może sobie go nie życzą”. – W polityce potrzebna jest dyskrecja i element zaskoczenia – dodał.

Prowadzący rozmowę zaczął rzucać Bielanowi nazwiska. – Patryk Jaki? – wymienił na początku Konrad Piasecki. – Widziałem go wczoraj na Nowogrodzkiej. Mam nadzieję, że się nie obrazi – skomentował lider Partii Republikańskiej. – Paweł Szrot? – kontynuował dziennikarz. – Spotykam go często – powiedział Bielan. Następnie lider Partii Republikańskiej potwierdził, że w sztabie znajdują się rzecznicy rządu i Prawa i Sprawiedliwości, odpowiednio Piotr Mueller i Rafał Bochenek.

Wybory parlamentarne 2023. Adam Bielan odpowiada Tomaszowi Porębie

Bielan odniósł się również do wpisu Poręby o nim i Mastalerku. „Spece od PR-u: Adam Bielan, autor przegranej kampanii z 2007 r., opuszczający PiS po katastrofie smoleńskiej, twarz ciągnących w dół niejasności wokół NCBR oraz ‘tu jestem, tu jestem’ Marcin Mastalerek na aucie ostatnich wygranych kampanii PiS. Niezłe kombo” – brzmiał tweet europosła PiS.

– Każdy może mieć gorszy dzień, również w polityce, szczególnie jeśli kieruje się dużą kampanią wyborczą. Pan Tomasz Poręba nie jest już szefem sztabu i to jest mój komentarz – zaznaczył początkowo lider Partii Republikańskiej. – Chciałem mu na to odpowiedzieć, ale po rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim się z tego wycofałem – podsumował Bielan. Na koniec lider Partii Republikańskiej podkreślił, że „jak go spotka, to osobiście przekaże odpowiedź Porębie”.

Czytaj też:

Powrót Kaczyńskiego do rządu pomoże PiS wygrać wybory? Najnowszy sondażCzytaj też:

Duże zmiany w sztabie PiS. Jeden z krytyków Poręby wraca