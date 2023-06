Morawiecki o zadaniach Kaczyńskiego w rządzie. „Będzie gwarantował, że tak się właśnie stanie”

W środę 21 czerwca faktem stała się rekonstrukcja rządu, o której spekulowano od tygodni. Jedną z decyzji był powrót prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera. O komentarz w sprawie został poproszony premier polskiego rządu.

– Bardzo się cieszę z powrotu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ przede wszystkim ten program, który mamy, program Prawa i Sprawiedliwości, w sposób szybki powinien zostać przełożony na rzeczywistość. Szef obozu, lider całego obozu PiS będzie gwarantował, że tak się właśnie stanie, że koncentracja na naszych priorytetach będzie bezwarunkowa i absolutna – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. Mateusz Morawiecki komentuje

– To w momencie, kiedy tyle różnych impulsów, sygnałów dociera do nas z zewnątrz, tyle propagandy sączy się z różnych stron, jest bardzo ważne: aby przeciąć wszelkie spekulacje i po prostu skoncentrować się wyłącznie na tym, żeby rząd w pełni realizował i zrealizował w jak najkrótszym możliwym czasie wszystkie postulaty, które będą sformułowane przez obóz polityczny, przez obóz polityczny PiS, którego szefem jest prezes Jarosław Kaczyński – kontynuował premier.

Mateusz Morawiecki nakreślił również, czym będzie zajmował się Jarosław Kaczyński, sprawując funkcję wicepremiera. – Premier Jarosław Kaczyński tym razem nie wchodzi do rządu po to, aby jakąś bardzo konkretną działkę, jakiś konkretny obszar mocno rozbudować, tak jak stało się to poprzednim razem. Wszyscy Polacy wiedzą, że wraz z wejściem prezesa Jarosława Kaczyńskiego (do rządu – red.) ruszyły z kopyta prace nad ustawą o bezpieczeństwie naszej ojczyzny, bezpieczeństwie RP. Dzięki pracy prezesa doszło do zintegrowania bardzo wielu funkcji bezpieczeństwa, do bardzo szybkich decyzji dotyczących budowania zapory fizycznej na granicy z Białorusią – powiedział szef polskiego rządu.

– Spięcie tych wszystkich zagadnień było wtedy podstawowym priorytetem dla premiera Kaczyńskiego. Tym razem są to wszystkie kwestie programowe, które już ogłosiliśmy, nad którymi pracujemy i które przedstawimy jeszcze w kolejnych miesiącach przed wyborami – podsumował polityk.

