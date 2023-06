Donald Tusk mówił o śmierci Anastazji. „PiS ściągnął więcej migrantów z Bangladeszu niż mój rząd”

Podczas czwartkowego spotkania Donalda Tuska z mieszkańcami Jeleniej Góry, były premier poruszył kwestię migrantów. Odniósł się też do sprawy śmierci Anastazji Rubińskiej. Kilka godzin wcześniej 32-letni obywatel Bangladeszu został oskarżony o zabójstwo młodej Polki. Śledczy postawili mężczyźnie kolejny zarzut na podstawie m.in. nowego nagrania z monitoringu.

Donald Tusk: PiS ściągnął 50 razy więcej migrantów

– Syszę w ostatnich dniach pana Ziobrę i pana Morawieckiego, jak załamują ręce powołując się i wykorzystując tragedię w Grecji, tragiczną śmierć naszej rodaczki, z resztą z Wrocławia, i rzucają oskarżenia na wszystkich w koło, że zbyt dużo migrantów znalazło się w Polsce – mówił lider PO do zgromadzonych na jeleniogórskim rynku.

– Dedykuję te słowa także tym, którzy prawdopodobnie będą razem z Kaczyńskim za tym murem w Bogatyni: zapytajcie Morawieckiego, bo to sprawa bezpieczeństwa państwa, nas wszystkich, dlaczego pozwolili na kompletną utratę kontroli nad tym, kto przyjeżdża i ilu migrantów przyjeżdża do Polski – mówił Donald Tusk.

Były premier odniósł się do zapowiedzi m.in. Piotra Müllera, który wspomniał o zaplanowanym wiecu Prawa i Sprawiedliwości, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Bogatyni. Rzecznik rządu nie ujawnił jednak szczegółów wydarzenia.

Donald Tusk: oskarżam PiS-owski rząd o sprowadzenie niekontrolowanej liczby migrantów

– Chcę żebyście to wiedzieli i powtarzajcie to wszyscy w koło. Mówię tu o danych, które podaje oficjalna statystyka rządu PiS. 135 tys. osób wpuszczono z wizą do Polski z państw muzułmańskich w 2022 r. W ostatnim roku naszych rządów to było z tych państw 3,3 tys. osób. Mówię to nie dlatego, żebym kiedykolwiek miał cokolwiek przeciw innej religii, innej rasie, innemu wyznaniu, innej kulturze. Zawsze szanowaliśmy ludzi, niezależnie od tego w co wierzą, skąd pochodzą, jaki mają kolor skóry, bo każda istota ludzka zasługuje na szacunek – podkreślił były premier.

– Mówię o tym, by wreszcie ujawnić kłamstwa Morawieckiego ws. migracji. Żeby głośno i wyraźnie powiedzieć: oskarżam PiS-owski rząd o sprowadzenie niekontrolowanej liczby ludzi, którymi tu w Polsce nikt się nie zajmuje. Z samego Bangladeszu, akurat nazwa tego państwa stała się tak głośna w ostatnich dniach, oni sprowadzili 5 razy więcej migrantów niż mój rząd przez cały rok ze wszystkich tych państw. PiS ściągnął z państw muzułmańskich – i proszę żebyście to uchwycili i ponieśli tę niewygodną dla PiS prawdę jak najdalej – ściągnęli 50 razy więcej migrantów, niż my w ostatnim roku rządów PO. Rozpętali obrzydliwą kampanię propagandy. To istota rządu PiS – podsumował Donald Tusk.

