„Niedyskrecje”: Przez co PiS może przegrać wybory? Jak Tusk chce złamać Hołownię i Kosiniaka-Kamysza?

Mateusz Morawiecki miał stać się beneficjentem wejścia prezesa PiS do rządu.

– Obstawiam, że za namówieniem Jarosława Kaczyńskiego do powrotu do rządu stali przeciwnicy Mateusza. Myśleli, że w ten sposób go osłabią. A tymczasem Jarosław Kaczyński wszedł do rządu i zdymisjonował wszystkich konkurentów Mateusza – mówi polityk Zjednoczonej Prawicy.

– Trzeba było widzieć miny, kiedy odbierali dymisje z rąk prezydenta. Byli uśmiechnięci, tylko nieszczerze – dodaje.

Jego zdaniem, szczególnie nieszczery miał być uśmiech Mariusza Błaszczaka.

– Nie dość, że wizerunkowo dostał „rakietą”, przybyło mu nowych kłopotów. Prezes kazał go zdymisjonować z funkcji wicepremiera. A jest dziś jednym z najważniejszych ministrów w czasie trwającej za naszymi granicami wojny – mówi nasz rozmówca.