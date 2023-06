Najnowszy sondaż. Polacy wypowiedzieli się na temat propozycji Kaczyńskiego

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie serwisu wPolityce.pl pokazuje, że dokładnie połowa Polaków popiera pomysł referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów do Polski. Przeciw zaproponowanemu przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązaniu jest z kolei 35 proc. badanych, a 15 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Z badania wynika również, że w ewentualnym referendum, Polacy w 76 proc. opowiedzieliby się przeciw przyjętemu przez Komisję Europejską rozwiązaniu. Unijny plan poparłoby zaś 26 proc. respondentów.

Presja migracyjna

Jeśli wczytać się w tekst przyjętego przez ministrów spraw wewnętrznych UE projektu, to może się okazać, że proponowane przez prezesa PiS referendum nie będzie potrzebne. W przyjętej regulacji o zarządzaniu migracją w Unii pojawia się termin „presji migracyjnej”. Oznacza on sytuację „spowodowaną przyjazdami obywateli państw trzecich na taką skalę, że stanowią one nieproporcjonalne obciążenie dla państw członkowskich, nawet w przypadku dobrze przygotowanych systemów azylowych i systemów przyjmowania”.

O tym czy dane państwo poddane jest presji migracyjnej decyduje Komisja Europejska. By znaleźć się na liście państw podlegających takiej presji należy to uprzednio zgłosić. W przypadku niezakwalifikowania na listę, państwom członkowskim przysługuje prawo odwołania się od decyzji KE.

Po napadzie Rosji na Ukrainę, Polacy otworzyli swoje domu dla setek tysięcy ukraińskich uchodźców, co w świetle zaproponowanych przez UE rozwiązań, czyni Polskę krajem podlegającym „presji migracyjnej”.

