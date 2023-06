Mocne słowa Morawieckiego. „Państwo bez sprawiedliwości jest tylko zgrają zbójców”

W piątek, 23 czerwca, premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wzięli udział w Ogólnopolskim Zakończeniu Roku Szkolnego w Kozienicach na Mazowszu.

„Rozwój musi być oparty na wartościach”

Wybór właśnie tej miejscowości nie był przypadkowy – politycy oficjalnie otworzyli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w której będą pobierać naukę uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W trakcie swojego przemówienia szef rządu tłumaczył, że kierowany przez niego gabinet ceni sobie solidaryzm społeczny, co objawia się m.in. poprzez wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży.

– Robimy wszystko, by od strony materialnej i fachowej taki rozwój był możliwy. A rozwój musi być oparty na wartościach. Jeżeli polityka nie jest oparta na takich wartościach jak dbałość o drugiego człowieka i solidarność to na pewno można powiedzieć, że jest to polityka bezwartościowa – powiedział Morawiecki.

„Państwo bez sprawiedliwości jest tylko zgrają zbójców”

Jego zdaniem, przed rządami Zjednoczonej Prawicy obowiązywał w naszym kraju „neoliberalny model darwinistyczny”, czyli taki, w którym osoby potrzebujące różnego rodzaju wsparcia zostały pozostawione same sobie.

– Na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie, każdy dba o siebie. Ci, którzy mogą pomagać, powinni taką pomoc świadczyć. Państwo bez sprawiedliwości jest tylko zgrają zbójców (...) My nie będziemy się uchylali. W ślad za naszymi obietnicami idzie ich realizacja, czemu dowodzi taki wspaniały ośrodek jak ten – uzupełnił premier.

Obietnica inwestowania w szkoły specjalne

Minister Czarnek stwierdził, że warunki pracy nauczycieli „polepszają się z każdym rokiem”. Zapowiedział, że w najbliższych latach rząd zamierza położyć szczególny nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego oraz właśnie szkół specjalnych.

– Tylko podczas ostatniego roku szkolnego w ramach dwóch tur Polskiego Ładu Inwestycyjnego samorządu pozyskały 5,2 mld zł, a w ciągu ostatnich czterech latach to ponad osiem miliardów (...) Chcemy przywrócić emerytury nauczycielskie, które nauczyciele utracili w 2009 r., kiedy rządzili nasi poprzednicy (...) To my, dzięki panu premierowi Morawieckiemu, rząd PiS rozpoczął gigantyczne inwestowanie w takie szkoły [specjalne -red.] – uzupełnił Czarnek.

