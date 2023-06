Sikorski odpowiada abp. Jędraszewskiemu: Widocznie Jezus był polskim patriotą

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski nie stroni od zabierania głosu w sprawach społeczno-politycznych. Kolejną okazją do takiego wystąpienia stała się dla duchownego msza św. z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach.

Homilia abpa Jędraszewskiego

Abp Marek Jędraszewski 20 czerwca wygłosił kazanie pełne historycznych i biblijnych nawiązań. „Arcybiskup przypomniał znaczenie Powstania Wielkopolskiego i wskazał, że Ślązacy zawsze czuli przynależność do Polski, jako Macierzy. Poczucie jedności Polaków ze Ślązakami narodziło się dzięki pielgrzymkom na Jasną Górę, wyjazdom do Krakowa oraz w okopach I wojny światowej” – relacjonuje wystąpienie duchownego serwis internetowy archidiecezji.

Najwięcej zainteresowania wzbudziły jednak słowa arcybiskupa nawiązujące do teraźniejszej sytuacji. – Dzisiaj dziękujemy dobremu Bogu za tych ludzi, którzy mieli w sobie tyle mocy i bezinteresownego patriotyzmu, by narażać swe życie i zdrowie, by Rzeczpospolita była silnie zjednoczonym wewnętrznie państwem, budowanym na chrześcijańskich wartościach. Dziękując za tych ludzi, wspominamy ich, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chodzi tylko o samo wspominanie wydarzeń – mówił abp Jędraszewski.

Abp. Jędraszewski o przyszłości Polski, Sikorski odpowiada

– Stoimy dziś przed wyzwaniem o to jaka będzie Polska, na jakich wartościach będzie budowana, kto będzie decydował o jej przyszłości, czy zapewniona zostanie jej suwerenność duchowa i polityczna. To wielkie wzywanie, jakie stawia przed nami dzisiejszy czas – podkreślił arcybiskup.

Te ostatnie słowa duchownego zacytowano na Twitterze na profilu @AbpJedraszewski, który nie jest oficjalnym kontem hierarchy. Cytat skomentował europoseł Radosław Sikorski. „Myślałem, że Kościół Katolicki, założony na Bliskim Wschodzie, z centralą w Rzymie, jest organizacją globalną a nie narodową. Ale widocznie Pan Jezus był polskim patriotą” – napisał europoseł.

Czytaj też:

Radosław Sikorski wyciszany przez kierownictwo PO? „Poszło o wypowiedzi na temat Rosji”Czytaj też:

Autor „Resetu” jest zatrudniony w MSZ. Sikorski: Za pieniądze rządu uprawia propagandę