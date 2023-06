Premier zwołał posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Kancelarii premiera trwa spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Służby specjalne przekazują rządowi podsumowanie wydarzeń, które dzieją się na terytorium Federacji Rosyjskiej.

– Polskie służby na bieżąco informują władze państwowe o przebiegu wydarzeń w Federacji Rosyjskiej. Za chwilę odbędzie się w KPRM spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wezmą udział ministrowie MSWiA, MON i przedstawiciele polskich służb, którzy przedstawią raport dzienny. Podkreślam, że najważniejsze osoby w państwie były w ciągu dnia były o wydarzeniach w Rosji informowane – powiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

– Premier Mateusz Morawiecki odbył dziś szereg rozmów telefonicznych z przywódcami państw europejskich. Byli to m.in. prezydent Francji, premier Hiszpanii, premier Włoch oraz szef Rady Europejskiej – powiedział rzecznik. – Po zakończeniu spotkania zespołu, pan premier i ministrowie odbędą się do BBN, gdzie odbędzie się spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą – dodał rzecznik.

– Wydarzenia, które mają miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej w żaden sposób nie zagrażają bezpośrednio sytuacji Polski, ale nasze służby cały czas monitorują sytuację, aby upewnić się, że żadne działania ze strony Rosji, czy rosyjskich służb nie będą podejmowane – podsumował.

USA przekazują informacje Polsce

Rzecznik rządu poinformował także, że amerykańskie służby na bieżąco przekazują informacje o wydarzeniach w Rosji także polskim władzom.

– Musimy obserwować, jak będzie wyglądał rozwój tej sytuacji. Widzimy ten konflikt, który ma miejsce wewnątrz Federacji Rosyjskiej, można powiedzieć, że to quasi wojna domowa. Wydaje się, że w ciągu najbliższych dni będziemy obserwować bardzo skomplikowaną sytuację wewnątrz Rosji. Doszło do pewnego rodzaju buntu jednego z ważnych przywódców wojskowych. Będziemy się temu bacznie przyglądać. Jesteśmy w kontakcie z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, którzy na bieżąco przekazują nam to, co wiedzą – powiedział Piotr Muller.

