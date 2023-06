Blisko setka migrantów próbowała przedrzeć się do Polski. Kolejne zatrzymania za pomocnictwo

Według informacji podawanych przez Straż Graniczną na Twitterze, w dniu 24 czerwca do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 93 cudzoziemców. Byli to między innymi obywatele Bangladeszu, Indii, Somalii i Egiptu.

Prawie setka migrantów powstrzymana

Jak podawali dalej pogranicznicy, z tej liczby 15 osób na widok polskich patroli wycofało się na Białoruś. Wyszczególniono też, że 9 osób próbowało przeprawić się przez rzekę Świsłocz, ale na widok patroli z naszego kraju migranci zawrócili na stronę białoruską, pozostawiając na brzegu ponton.

Dodatkowo na odcinku pilnowanym przez Placówkę Straży Granicznej w Płaskiej 3 obywateli Sudanu przeprawiło się przez rzekę Wołkuszankę. Wszyscy zostali zatrzymani przez polskie służby.

Zatrzymania za pomocnictwo w przekraczaniu granicy

Funkcjonariusze poinformowali też o zatrzymaniach za pomocnictwo. Po pościgu ujęto obywatela Ukrainy i obywatela Mołdawii, którzy przewozili 11 osób z Afganistanu. Wpadł także obywatel Ukrainy, przewożący nielegalnie przebywających w Polsce 2 mieszkańców Sudanu oraz po jednym z Jemenu i Somalii.

Straż Graniczna poinformowała też o swojej pracy na odcinku polsko-ukraińskim. W tym wypadku mówiono jednak o legalnym podróżowaniu pomiędzy krajami. 24 czerwca funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 30,3 tys. osób. Od 24 lutego 2022 roku odprawiono się już 12,963 mln os. Z kolei tego samego dnia z Polski do Ukrainy odprawiono 34,4 tys. osób. Od 24 lutego 2022 było to już 11,11 mln os.

Kryzys migracyjny trwa



Polskie służby codziennie przedstawiają raport o sytuacji na granicy. Z komunikatów wynika, że migranci nie ustają w próbach nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Funkcjonariusze podkreślają, że determinacja cudzoziemców do takich niezgodnych z prawem działań zwiększa się i nie jest podyktowana chęcią uzyskania ochrony w Polsce, ale możliwie szybkim przedostaniem się do Europy Zachodniej.

