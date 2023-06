Mateusz Morawiecki na spotkaniu liderów państw V4. Ruch Jewgienija Prigożyna jednym z tematów

Mateusz Morawiecki przebywa w Bratysławie na spotkaniu liderów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premier zwrócił uwagę na tematy, które łączą kraje V4. Morawiecki wymienił politykę klimatyczną i przemysłową, Bałkany Zachodnie, pokój w Ukrainie oraz sprawy wokół migracji.

Mateusz Morawiecki: Europa musi mieć mechanizmy obrony przed migracją

– Państwa V4 stanęły na wysokości zadania, jeśli chodzi o przyjęcie uchodźców wojennych, dlatego dzisiaj tematem, który nas bardzo łączy jest podejście do emigracji. Bardzo jednoznacznie pokazujemy, że granice zewnętrzne UE powinny być chronione i nie można wspierać organizacji przemytniczych i terrorystycznych. Nie zgadzamy się na żadne kontyngenty, kwoty, przydziały migrantów. Europa musi mieć mechanizmy obrony przed migracją – podkreślił szef polskiego rządu.

– Ostatnie wydarzenia w Rosji, ruch po stronie Jewgienija Prigożyna, pokazują, że sytuacja jest dalece niepewna. Omawialiśmy to, w jaki sposób reagować, aby nie przesadzić, a jednocześnie monitorować sytuację bardzo intensywnie i trzymać rękę na pulsie z naszymi sojusznikami z NATO. Rosja pokazuje, że jest państwem nieobliczalnym – kontynuował Morawiecki.

Premier o Grupie Wyszehradzkiej. „To, co nas różni wyciągamy poza nawias”

Premier ujawnił, że podczas spotkania rozmawiano o polityce klimatycznej i jej wpływie na przemysł europejski. Morawiecki zwrócił uwagę, jak ważna jest konkurencyjność, a teraz wiele inwestycji jest realizowanych w USA czy w Chinach. – Uspójniamy nasze stanowiska i utrzymujemy kurs proatlantycki. Ukraina musi móc polegać na tej współpracy. W trudnych czasach udaje się nam utrzymywać spójność. To, co nas różni wyciągamy poza nawias i szukamy tego, co nas łączy – zakończył.

