Prokuratorzy z „Archiwum X” wrócili do sprawy brutalnego zabójstwa. Zbigniew Ziobro o sukcesie

Na wniosek Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie do Polski sprowadzony został Krzysztof L. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem na swojej stryjence Barbarze Lebiedzińskiej. Do zdarzenia doszło w lipcu 2000 r., we wsi Suraż (woj. podlaskie), kiedy Krzysztof L. miał 15 lat.

Brutalne zabójstwo Barbary Lebiedzińskiej. Powrót do sprawy po latach

Początkowo postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy. W 2019 r. do sprawy wrócili prokuratorzy z tzw. Archiwum X. W 2020 r. udało się zgromadzić materiał pozwalający na postawienie Krzysztofowi L. zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na miesiąc. Do USA skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie oraz ekstradycję.

Krzysztof L. został zatrzymany w grudniu 2020 r., co rozpoczęło procedurę ekstradycyjną przed amerykańskim sądem. Prokuratura ustaliła, że mężczyzna bił krewną pięściami po ciele w okolice jej twarzy, głowy, szyi, ramion, klatki piersiowej oraz dusił rękami i przyciskał kolanem klatkę piersiową Barbary Lebiedzińskiej do podłogi. Następnie udusił pokrzywdzoną i chcąc zatrzeć ślady, podpalił dom, w którym doszło do zdarzenia.

Zbigniew Ziobro o brutalnym zabójstwie sprzed 23 lat. Podkreślił swoje zasługi w sprawie

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. „Nie ma litości dla okrutnych zabójców. Nawet po latach. Małopolscy prokuratorzy z tzw. Archiwum X dopadli i sprowadzili do Polski z USA mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo krewnej przed 23 laty. Powołanie prokuratorskiego Archiwum X było moją decyzją. To nie pierwszy dowód na to, że słuszną. Dziękuję śledczym za ciężką pracę i skuteczność” – skomentował prokurator generalny.

