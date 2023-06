Poseł Lewicy wziął ślub! Podzielił się kadrem z wesela

W sobotę 24 czerwca w jednej z mazowieckich wsi odbyła się uroczystość ślubna posła Lewicy Macieja Koniecznego z Urszulą Łobodzińską – działaczką związkową. Zakochani nie jeden raz występowali wspólnie na wiecach i demonstracjach.

Jak podaje „Super Express”, para złożyła sobie uroczystą przysięgę małżeńską przed kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego w malowniczym otoczeniu, na świeżym powietrzu, a ok. 100 gości bawiło się w specjalnie udekorowanej wiejskiej stodole.

Poseł Lewicy wziął ślub! Krótkie przemówienie wygłosił lider Partii Razem

Wśród zaproszonych nie zabrakło politycznych nazwisk. Wspólnie z młodą parą wielki dzień świętowali m.in. Magdalena Biejat, Adrian Zandberg oraz działacze związkowi i aktywiści. Podczas wydarzenia krótkie przemówienie wygłosił świadek – lider Partii Razem.

– Skoro dziś liderka związkowa wychodzi za mąż za posła-socjalistę, to nie sposób nie wspomnieć: trudno w historii o bardziej zgraną parę niż lewica i związki zawodowe. Demokracja, osiem godzin pracy, płatne wakacje – to są wszystko dzieci z tego związku. Wypijmy za to, żeby wasz był równie udany! – powiedział Adrian Zandberg.

Maciej Konieczny: W sobotę był mój szczęśliwy dzień

„W sobotę był mój szczęśliwy dzień. Dziękuję wszystkim za piękne wesele. Teraz przyda nam się trochę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Wracamy z Ulą za tydzień:)” – napisał Maciej Konieczny w mediach społecznościowych. Poseł Lewicy opublikował zdjęcie na Twitterze, na którym uwieczniono kadr z tańca młodej pary.

