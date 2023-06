Próbował potrącić policjanta, funkcjonariusze użyli broni. Pościg na Śląsku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w okolicy miejscowości Drogomyśl o Bąkowo. Mężczyzna kierujący samochodem osobowym został wezwany przez policjantów do zatrzymania pojazdu do kontroli. Kierowca nie dostosował się do poleceń funkcjonariuszy i ruszy w kierunku policyjnego radiowozu.

Z relacji wynika, że mężczyzna wjechał swoim autem w oznakowany pojazd drogówki i próbował potrącić jednego z mundurowych. Funkcjonariusz zdołał jednak w porę zejść z drogi po czym oddał strzał w kierunku uciekającego samochodu. Następnie doszło do pościgu, w trakcie którego miały paść kolejne strzały. Po pewnym czasie policjantom udało się zatrzymać uciekającego kierowce. 26-letni mężczyzna został zatrzymany.

Według informacji przekazywanych przez RMF FM w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawą agresywnego uciekiniera zajmuje się obecnie prokuratura, a interwencję funkcjonariuszy analizuje policyjny wydział kontroli.

