Mariusz Błaszczak o swojej misji. „Z tej drogi nie zejdziemy”

We wtorek 27 czerwca ok. godz. 14:00 rozpoczęły się uroczyste obchody święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, w których wziął udział m.in. minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak swoje wystąpienie zaczął od złożenia podziękowań m.in. żołnierzom i pracownikom resortu za służbę i pracę.

– Dziękuję za wasze zaangażowanie, za to, że współtworzycie ten wielki proces rozbudowy Wojska Polskiego. Możemy być wszyscy dumni z tego, że tak dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie, zarówno jeżeli chodzi o liczebność, jak i proces modernizacji wyposażenia – podkreślił polityk. – To jest wielką zasługą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Bardzo cieszę się, że gen. Wiesław Kukuła objął dowództwo, (…) że będzie mógł pan, panie generale, wykorzystywać swoje doświadczenia, które pan pozyskał, formułując Wojska Obrony Terytorialnej – kontynuował.

Mariusz Błaszczak: Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było silne

W dalszej części wystąpienia Mariusz Błaszczak wskazał, jaki cel mu przyświeca. – Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było silne. To jest zresztą moja misja – na tym polega, aby wzmocnić Wojsko Polskie. To jest najlepszy argument wobec wszystkich zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia na zewnątrz naszego kraju. Naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby te zagrożenia nie przeniknęły na terytorium RP – podkreślił szef MON.

Mariusz Błaszczak ze sporym wyprzedzeniem zaprosił również wszystkich chętnych na defiladę, która odbędzie się 15 sierpnia. – Mam też dobrą wiadomość. Proszę państwa, 15 sierpnia tego roku w Warszawie odbędzie się defilada Wojska Polskiego. Już serdecznie wszystkich zapraszam. Na defiladzie będziemy mogli podziwiać polskich żołnierzy, którzy będą prezentować ten najnowocześniejszy sprzęt. Robimy to wszystko, żeby Polska była bezpieczna. I jeszcze raz zapewniam państwa, że z tej drogi nie zejdziemy – podsumował minister obrony narodowej.

