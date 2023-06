Stanowcza deklaracja Marianny Schreiber. „Odpuszczam politykę. Spełnijcie moje marzenie”

Portal weszlo.com zamieścił w swoich mediach społecznościowych ogłoszenie, że poszukuje prowadzącej do nowego programu. „Jesteś fanką futbolu i nie straszna ci kamera? Pisz na [email protected] CV/list motywacyjny mile widziane, ale wystarczy, że napiszesz kilka zdań i udowodnisz, że szukamy właśnie Ciebie!” – brzmi dalsza część komunikatu. Wpis podał dalej założyciel serwisu Krzysztof Stanowski.

Na ofertę publicznie odpowiedziała Marianna Schreiber. „Cześć! Widziałam, że szukacie do nowego programu fanki futbolu, a ja oprócz tego, że kocham futbol to jeszcze sama gram. Co prawda w piłce nożnej kobiet (3 liga), ale to bardzo dużo – dla mnie. Teraz akurat mam trochę przerwy (jestem po operacji nosa i muszę uważać na kontuzje), ale niebawem wracam na boisko – po wakacjach” – zaczęła zachwalać się żona szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera.

Marianna Schreiber ma na celowniku nowe zajęcie. Zaprezentowała swoje CV

„Do tego mam roczne doświadczenie przed kamerą w Super Expressie (te randomowe filmy ‘Mam tego dość’ – Krzysztof Stanowski był także moim gościem, choć przyszedł trochę z przymusu)” – kontynuowała Marianna Schreiber. Żona ministra PiS dodała, że jest gotowa „opuścić politykę”, jeśli redakcja „spełni jej marzenie”. Marianna Schreiber dołączyła również swoje archiwalne nagranie. Chodzi o wideo, na którym żongluje piłką po wygranym meczu Polska-Szwecja w marcu 2022 r.

Żona szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera w kolejnym wpisie zaznaczyła, że ma „zastrzeżenia do wielu aktywności Krzysztofa Stanowskiego, ale chwali jego inicjatywę”. „Dlatego też mogę się zadeklarować, że mogłabym poprowadzić ten program za darmo – a należne pieniądze przeznaczyć na rozwój kobiecej piłki i wsparcie dzieci!” – podsumowała Marianna Schreiber.

Czytaj też:

Partia Marianny Schreiber... nie istnieje? Żona polityka PiS opowiedziała o trudnościachCzytaj też:

Marianna Schreiber kopiuje pomysł Mentzena. Do piwa dorzuca jeszcze lody