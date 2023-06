Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego pozostanie w areszcie. Usłyszał kolejne zarzuty

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego trafił do aresztu na trzy miesiące postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Obrona odwołała się od tej decyzji, a 13 czerwca Sąd Okręgowy w Katowicach skrócił okres aresztowania do 40 dni, czyli do 1 lipca. Rzecznik tego sądu nie uzasadnił decyzji o skróceniu okres aresztowania.

Prokurator nie zgodził się z nią i skierował do Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania do końca pierwotnie orzeczonego terminu 3 miesięcy. Sąd uznał, że prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów jest wysokie.

Zarzuty dla prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zatajenie sprzedaży monet?

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił dwa kolejne zarzuty prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego

Chodzi o „zarzuty przyjęcia korzyści osobistej w związku z pełnioną funkcją publiczną oraz udzielenia pomocy do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ZUS-u przez przyznanie ustalonej osobie nienależnego jej świadczenia”.

W marcu tego roku Jarosław Górczyński usłyszał pięć zarzutów przyjęcia łapówki w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Kolejne zarzuty przedstawione w maju dotyczyły nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań poprzez zatajenie sprzedaży prezydentowi miasta złotych i srebrnych monet o wartości 1,7 miliona złotych.

Kolejne trzy zarzuty dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2020, 2021 oraz 2022. Według śledczych prezydent miał zataić posiadanie złotej monety o wadze 1 kg, którą kupił za 210 tysięcy złotych. Monety zostały zabezpieczone podczas przeszukania mieszkania podejrzanego w marcu 2023 r.

Jarosław Górczyński jest prezydentem Ostrowca Św. od 2014 r. oraz byłym posłem wybranym do Sejmu z list PSL w 2011 r.. W latach 2006-2011 był wiceprezydentem Ostrowca.

Czytaj też:

CBA zatrzymało prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. „Podejrzenie korupcji”Czytaj też:

CBA zatrzymało znanego samorządowca. Wcześniej postawiono mu zarzuty